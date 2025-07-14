Silahlı Çatışmada Vurulan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Silahlı Çatışmada Vurulan Şüpheli Tutuklandı

14.07.2025 17:53
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Sakarya'da polise ateş açan Engin Ö. ayağından vuruldu, 6 saat sonra teslim olup tutuklandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde polisle girdiği silahlı çatışmada ayağından vurulan ve ekiplerin yoğun çabası sonucu 6 saat sonra ikna edilip teslim olan Engin Ö. (53), tedavisinin ardından tutuklandı.

Olay, 24 Haziran günü akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Harmanlık Sokak'ta meydana geldi. Hakkında yakalama kararı bulunan Engin Ö., polis ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark edip silahla ateş açtı. Polisin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Ayağından yaralanan şüpheli, sokakta motosiklet satışı yapılan iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekibi sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti. Yaklaşık 6 saat süren ikna çabalarının ardından Engin Ö., silahını bırakarak teslim oldu.

Hastanede tedavisi tamamlanan Engin Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Engin Ö., 'silahla tehdit', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlamalarıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silahlı Çatışmada Vurulan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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