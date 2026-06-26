Silahlı Saldırıya 9 Gözaltı - Son Dakika
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Silahlı Saldırıya 9 Gözaltı

Silahlı Saldırıya 9 Gözaltı
26.06.2026 12:10
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Bursa'da kira anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı saldırıda 9 kişi gözaltına alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 'kira' meselesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Z.D. ile V.D.'yi tehdit edip, ikametlerine iki gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen ve olayla bağlantısı olduğu değerlendiren 9 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen örgüt liderinin ise Türkiye'ye getirilmesi için kırmızı bülten çıkarıldı.

Orhangazi ilçesinde 11 Haziran'da Z.D. ile V.D. isimli iki kişi oturdukları evin kira ödemesi nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta A.Ü. tarafından, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak tehdit edildiklerini iddia ederek Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. Devam eden süreçte Z.D. ve V.D.'nin kiracı olarak ikamet ettikleri eve yönelik 15 ila 16 Haziran tarihlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından derinleştirilen soruşturmada İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce bin 80 saatlik kamera görüntüsü tespit edilerek yapılan analiz çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin ilçede ikamet etmedikleri anlaşıldı. Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirmek için kente aldığı, olayın ardından da ayrıldıkları anlaşıldı.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışmanın ardından olaya ilişkin 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilere yönelik 3 ilde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 9 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen örgüt lideri hakkında Türkiye'ye getirilmesi amacıyla kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Orhangazi, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Saldırı, Güncel, Bursa, Olay, Suç, Son Dakika

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