Şile Belediyesi davasında 53 sanığın savunmaları sürdü, duruşma 4 Kasım'a ertelendi

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşmasında, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Özgür Kabadayı'nın da aralarında olduğu 12 tutuklu sanık katıldı. Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Oğuz Kaçmaz savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, etkin pişmanlıktan yararlandığını ve İstanbul'un birçok ilçesinde CHP bünyesinde çalıştığını söyledi.

Kaçmaz, Özgür Kabadayı'nın başkan seçilmesi halinde özel kalem müdürü ve memur olmak istediğine ilişkin Kabadayı'yla aralarında konuşma geçtiğini, Kabadayı'nın bunu kabul ettiğini anlattı.

Seçim kampanyasına 1 ay kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Özgür Kabadayı'ya yardım kartları gönderdiğini ifade eden Kaçmaz, adedini bilmediği kartların mahalle temsilcilerine dağıtıldığını anlattı.

Kaçmaz, sanık Özgür Kabadayı'nın kardeşi Uğur Kabadayı'nın bu dönemde gelen yardım kartlarından belli bir kısmını marketlerde bozdurduğunu ve ürünleri poşetler halinde özellikle kendi akrabalarının yoğun olduğu bölgelerde kampanya kapsamında dağıttığını öne sürdü.

Sanık Kaçmaz, şunları söyledi:

"O gün niye bu yardım kartlarını toplayıp da böyle insanlara dağıttılar, emin olun bilmiyorum. Bu arada evet koordinasyonun sorumlusu bendim ama her şeyden sorumlu değildim. Her şeye müdahale etmek gibi bir şansım yoktu. Seçim kazanıldıktan sonra Özgür Kabadayı rahatsızlık geçirdi. Bir gün Özgür Kabadayı beni aradı, evine davet etti. Kendisini ziyarete gittim. O da bana kesinlikle orada özel kalemimin olmasını istiyorum dedi. Ben de zaten bu teklifi bekliyordum, yalan da söylemeyeyim. Dünden razıydım, memur olma hırsına gittim oraya."

"Bu yapılan toplantı aslında örgütün ilk ayağının kurulduğu yerdir"

Kaçmaz, savunmasına şöyle devam etti:

"Seçim çalışması bitti, kazandık, her şey tamamlandı. Örgüt var mıdır, yok mudur sorusuna ben direkt örnek vererek devam etmek istiyorum. Özgür Kabadayı beni Çağlar Ersoy'un evine davet etti. Ben de gittim. Evde başkaları da vardı. Çağlar Ersoy'un evinde çay kahve içiliyor. Ben de burada aslında başlangıçta bir çay sohbeti oldu diye düşünmüştüm ama meğer görev dağılımı yapılacak bir masaymış. Orada bana, 'Al kalemi kağıdı eline, sana güveniyoruz. Burada konuşulanlar burada kalır.' imalarıyla ufaktan aba altından sopa gösteriyorlar. Burada bir tane siyasi başkan yardımcısı seçilecekmiş. Özgür Kabadayı da bunu sonradan öğrenmiş. Listenin başına Berna Avcı belediye başkan yardımcısı olarak yazıldı. Burada dediğim gibi bu yapılan toplantı aslında örgütün ilk ayağının kurulduğu yerdir. Örgüt vardır ama bu birinci ayağıdır."

Özgür Kabadayı'dan bir kere poşet, iki kere de zarf alarak Vedat Tan'a götürdüğünü anlatan Kaçmaz, para olduğunu Vedat Tan poşeti açınca gördüğünü, zarfların içini ise görmediğini söyledi.

"Belediyede bir yapılanma yoktu"

Tutuklu sanık Berna Avcı savunmasında, Özgür Kabadayı'nın kendisini arayarak belediye başkan yardımcısı olarak çalışıp çalışmayacağını sorduğunu, kendisinin ilk önce kabul etmediğini ancak sonra çevresinin teşvikiyle kabul ettiğini belirtti.

Birlikte çalışmaya başladıklarını, belediyede, zabıta, kültür, mali işler ve destek hizmetleri ihale birimlerinin kendisine bağlı olduğunu söyleyen Avcı, "Zamanla başkan bey bunları diğer yardımcılara dağıttı. Beton santrali taşınması konusu hep gündemdeydi. İki tane taşınabileceği yer vardı. Taşınması yapılamadı. İmar müdürlüğü bana bağlı değildi. Santralin taşınmasıyla ilgili haberler yayınlansın, yayınlanmasın ya da başka haberlerle ilgili Ferhat Tomurcuk'a bilgim ve söylemim olmadı. Radyodaki bahsi geçen toplantıda ben yoktum." beyanında bulundu.

Avcı, doğum gününde sanık Kabadayı'nın kendisini odasına çağırdığını, burada sanık Oğuz Kaçmaz'ın da bulunduğunu anlatarak, Kabadayı'nın kendisine hediye verdiğini, kutuda bir telefon olduğunu, maddi değeri fazla olan bu hediyeyi alamayacağını söylediğini belirtti.

Kabadayı'nın kendisine özveriyle çalıştığını, hediyeyi sadece kendisi değil ekip halinde aldıklarını söylediğini öne süren Avcı, teşekkür ettiğini ve açık bir hediyenin kaynağını sorgulamanın aklına gelmediğini savundu.

Avcı, belediye başkan yardımcısı olması nedeniyle birçok toplantıda bulunduğunu belirterek, "Bir suça tanık olmam gibi bir durum yok. Festival her yıl yapılan bir festivaldi. Benim festival yapan şirketle karşılaşmam aylar sonra ödemeler yapılmadığı için başkandan randevu istemeleriyle oldu. Onlardan Berkant Acil ve birkaç kişi gelmişti. Bizden ise ben, başkan ve birkaç kişi vardı. Ben 5 tane telefon istendiği konusuyla ilgili bir şey bilmiyorum. İlk kez orada duydum. Benim bunun dışında bir görüşmem olmadı." savunmasını yaptı.

Yeniköy mesire alanı konusunda 2 farklı firma olduğunu kaydeden Avcı, "Çok geniş bir dosyaydı. İnanın hangi firmanın ruhsatı hak ettiğini anlamamız epeyce zaman aldı. Bakanlığına sorduk. Yazışmalar sonucunda, ruhsatı alan firmanın hak ettiğini anladık. Bu süreçte tüm toplantılar firma yetkilileri ve avukatlarıyla oldu. Belediye başkan yardımcılığı görevi verildiğinden bugüne kadar kadın sağlığı ya da kız çocuklarıyla ilgili işler yaptım. Belediyede bir yapılanma yoktu. Hukuken olması gerekenin dışında bir şey yoktu." beyanında bulundu.

Mahkeme başkanı, diğer tutuklu sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı 4 Kasım Çarşamba gününe erteledi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 652 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanık yer alıyor.

İddianamede, 2024'te Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın göreve başlamasının ardından, imar ve iskan işlemlerinin sonuçlandırılmasını bekleyen kişilerden, işlemlerinin tamamlanması karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülüyor.

2024'te düzenlenen Şile Bezi Festivali kapsamında gerçekleştirilen ihalenin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ve bu yolla ihaleye fesat karıştırıldığı belirtiliyor.

İddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer veriliyor.

Sanıklar hakkında ceza talepleri

İddianamede Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün belediyenin yapacağı festivali rüşvet karşılığı sanık Berkant Acil'in firmasına vermek suretiyle çıkar amaçlı suç örgütüne gelir sağladığı kaydediliyor.

İddianamede, bilirkişi raporuna göre 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesiyle 20 milyon 858 bin 333 liralık kamu zararı oluştuğu belirtiliyor.

Sanık Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Kabadayı'nın örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.

Tutuklu sanık Berkant Acil'in "suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer 51 sanık hakkında 4 yıldan başlayıp değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor.