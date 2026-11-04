Şile Belediyesi davasında tutuklu müdür Aslı Kotan 314. günde tahliye istedi

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Şile Belediyesi davasının 7. gününde savunmasını yapan tutuklu şehir plancısı, İmar ve Şehircilik Müdürü Aslı Kotan suçlamaları reddetti. Göreve başladıktan 4 ay sonra ilk operasyonda gözaltına alınıp bırakıldığını ancak ikinci operasyonda tutuklandığını anlatan Kotan, "82 kişilik koğuşta, -bunu ailem de bilmez- kettleda ısıtılan suyun yüzümüze dökülme tehditleriyle, cinayet işlemiş kişilerle, adıma hiç suç isnadı olmadan 314'üncü günde sizin huzurunuzda savunmamı verdim. Cezaevi koşullarında değil bir gün, bir saat dahi tutulmak istemiyorum." dedi.

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 11'i tutuklu 53 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, 7. gününde İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

"BU SUÇLARIN HİÇBİRİNİ İŞLEMEDİM"

Duruşmanın akşamki bölümünde Şile Belediyesi'nin tutuklu şehir plancısı, İmar ve Şehircilik Müdürü Aslı Kotan savunmasını yaptı. "Ben bu suçların hiçbirini işlemedim" diyen Kotan, "Temmuz 2025'te ilk operasyonda gözaltına alındım ve bırakıldım. İkinci operasyon sonrasında tutuklandım. 82 kişilik koğuşta, -bunu ailem de bilmez- kettleda ısıtılan suyun yüzümüze dökülme tehditleriyle, cinayet işlemiş kişilerle, adıma hiç suç isnadı olmadan 314'üncü günde sizin huzurunuzda savunmamı verdim. Dolayısıyla cezaevi koşullarında değil bir gün, bir saat dahi tutulmak istemiyorum. Kişisel durumum ve adli kontrole daha önce uymuş olmam ve mevcut veriler de dikkate alınarak tahliyeme ve gerek eğer bunun görülürse de adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesini istiyorum." dedi.

Duruşma, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın savunması ile devam ediyor.