Şile Belediyesi'nden Üç Yıllık Toplu İş Sözleşmesi - Son Dakika
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Şile Belediyesi'nden Üç Yıllık Toplu İş Sözleşmesi

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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, ekonomik ve sosyal hakları iyileştiren üç yıllık toplu iş sözleşmesini imzaladı. Başkan, çalışanların yaşam kalitesini artırma sözünde bulundu ve maaş farklarının ödeneceğini belirtti.

21.11.2024 19:19  Güncelleme: 20:05
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(İSTANBUL) - Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Hizmet-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Mustafa Şişman, Sipaş A.Ş. ve kadrolu işçi statüsünde çalışan personelin ekonomik ve sosyal haklarını iyileştiren üç yıllık toplu iş sözleşmesini imzaladı. Başkan Kabadayı, "İmkanlarımız kısıtlı olsa da çalışanlarımızın yaşam kalitesini artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şile Belediyesi, 19 Kasım 2024 Salı günü Şile Nikah Sarayı'nda düzenlenen törende, üçüncü dönem toplu iş sözleşmesini imzaladı. Başkan Kabadayı, belediyenin sosyal demokrat bir anlayışla, emeğin kutsallığını esas alan bir yaklaşımla hareket ettiğini vurgulayarak, "Belediyemizin çok değerli emekçileri, bugün onurlu bir sözleşmeye imza atıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, tüm zorluklara rağmen, personelimizin alın teri kurumadan haklarını teslim etme gayretiyle hareket ettik. İmkanlarımız kısıtlı olsa da, çalışanlarımızın yaşam kalitesini artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Maaş farklarının ödenmesi konusunda da net mesajlar veren Kabadayı'nın konuşmasından öne çıkan satır başları, şöyle:

"Maaş farkları tek seferde ödenecek"

"Bazı belediyeler geçmişe dönük maaş farklarını dahi ödeyemezken, bizler bu gece saat 00.00 itibarıyla personelimizin dört aylık zam farklarını hesaplarına yatırıyoruz. Bu, hem bize hem de çalışanlarımıza yakışan bir duruştur. Çalışma arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda hizmet vermesi bizim önceliğimizdir. Toplu iş sözleşmemiz tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun.

"İşçi ve emekçimizin hakkını yememe, yedirmeme sözü vermiştik"

Belediyemizin çok değerli emekçileri, kardeşlerim, arkadaşlarım, bugün iyi bir bir sözleşmeye imza attığımız için bizler de onurlu ve gururluyuz. Hatırlarsanız seçim döneminde sizlere söz vermiştik. İşçi ve emekçimizin hakkını yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz demiştik. Ben de aynı zamanda bir emekçi çocuğu ve aynı zamanda bir emekçi olarak karşımızdakinin de yanımızdakinin de alın terini korumak için elimizi taşı altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi mevcut toplu iş sözleşmemiz 30 Haziran 2024'te sona ermiş ve yaklaşık 5 aydır bu sürecin tamamlanmasını en az sizler kadar bizler de sabırsızlıkla bekliyorduk. Bu süre zarfında yaşadığınız mağduriyetin, maddi sıkıntıların farkındayız.

" Türkiye'nin nüfusa oranla en borçlu belediyesini devir aldık"

Görevi devir aldığımızda Türkiye'nin nüfusa oranla en borçlu belediyesini de devir aldık. Mağdur edebiyatı yapmıyoruz ama bunun da bilinmesini istiyoruz. Buna rağmen göreve geldiğimiz ilk gün itibari ile verdiğimiz en önemli talimat personelimizin alacaklarına öncelik verilmesi oldu. Birkaç belediyemizin maaş ödeyemediğini zaten biliyorsunuz. Ama biz borcumuzu öteledik, personelimizin maaşını günü gününe yatırdık ve bundan sonra da yatıracağız. Sizlerin huzurunda üç yıllık toplu toplu iş sözleşmesini imzaladık. Bu sözleşmenin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz yönetim olarak sosyal demokrat duruşumuzun gereği, sosyal adalet ve adil yaşam hakkını savunan bir belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Emeğin kutsallığına inanarak, emekçinin alın teri soğumadan hakkını teslim etme gayreti içerisindeyiz. İmkanlarımız kısıtlı olsa da her zorluğu aşmak için sonuna kadar çaba sarf ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.

"Olması gereken ve hem bize hem size yakışan buydu"

Bugün İstanbul genelinde birçok belediye bırakın toplu iş sözleşmesinin farklarını ödemeyi, ikramiye ve tazminat ödemelerinde bile geriden geliyor. Hatta bazı belediyeler, geriye dönük dört aylık maaş farklarını 2025 yılına ertelemeye çalışıyorlar. Sizlere çok net söyleyeyim; bu gece saat 00.00 itibarıyla Şile Belediyesi personelimizin dört aylık maaş farklarının tümünün hesaplara yatırılması talimatını verdim. Olması gereken ve hem bize hem size yakışan buydu. Alın teriniz karşılığı aldığınız ücreti güle güle harcayın hepiniz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Mustafa Şişman ise çalışanların haklarını gözeten ve bu süreçte iş birliği yapan Başkan Kabadayı'ya teşekkür etti.

Şile Belediyesi\'nden Üç Yıllık Toplu İş Sözleşmesi
Kaynak: ANKA

Özgür Kabadayı, Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile Belediyesi'nden Üç Yıllık Toplu İş Sözleşmesi - Son Dakika

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