Şile'de Maden Ocağına Karşı Eylem - Son Dakika
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Şile'de Maden Ocağına Karşı Eylem

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Şile'nin Üvezli Mahallesi sakinleri, İstanbul Madencilik ve Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin maden ocağı açma planlarına karşı eylem yaptı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, doğanın korunması gerektiğini vurguladı ve projeye karşı duracaklarını belirtti.

06.12.2024 10:16  Güncelleme: 11:10
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(İSTANBUL) - Şile'nin Üvezli Mahallesi sakinleri, İstanbul Madencilik ve Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin bölgede açmayı planladığı maden ocağına karşı eylem yaptı. Eyleme katılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Ben Şile Belediye Başkanı olarak diyorum ki: Gelmeyin kardeşim, gelmeyin! Elimizden geleni yapacağız ve size izin vermeyeceğiz. Halkımızla beraber doğamızı koruyacağız" dedi.

Şile Üvezli Mahallesi, İstanbul Madencilik ve Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin Yeşilvadi, Doğancılı ve Üvezli mahallelerini kapsayan alanda planladığı "Linyit, Kuvars Kumu ve Kil Ocağı Kapasite Artışı Projesi"ne karşı dün eylem yaptı. Eylemciler, "Ormanıma suyuma dokunma", "Şile yeşildir, yeşil kalacak" sloganları atarken, "Dereler kirlenmesin, ağaçlar kesilmesin", "Maden ocağı çevre felaketidir", "Madenci, kestane balımızın tadını kaçırma" pankartları açtı.

Eyleme Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yanı sıra CHP İl Başkan Yardımcısı Pınar Güngören, CHP İlçe Başkanı Aras Arslan, CHP Şile İlçe Yönetimi üyeleri ve diğer siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Şile halkı geniş bir katılım gösterdi. Başkan Kabadayı, şunları söyledi:

"Şile bizim vatanımız, bu topraklar çocuklarımızın yarın oynayacağı, oksijen alacağı yerler... Biz ne bir ocağın ne bir madenin bu bölgeye gelmesini istemiyoruz. Artık yeter! Bu işin rantı çok büyük, geçmişte önünü çok açtılar. Şimdi bugün bir haber geldi, 'Hükümetin partisinin ilçe başkanı Bakanlığa gitti' diye, keşke bu kadar insanı buraya toplamadan halletseydiniz bu işi. Bunun siyasetini bugün değil, zamanında yapsaydınız."

"Bu firmaların her türlü karşısındayız"

Kabadayı, maden projesinin sadece Şile'nin doğasını değil, geleceğini de tehdit ettiğini vurgulayarak, geçmişte bu tür projelere göz yumulmasını eleştirdi. Teke Köyü'nde daha önce verilen mücadeleyi hatırlatan Başkan, aynı kararlılıkla hareket edeceklerini aktararak, "Ben Şile Belediye Başkanı olarak diyorum ki, Gelmeyin kardeşim, gelmeyin! Elimizden geleni yapacağız ve size izin vermeyeceğiz. Şile'nin evladı Özgür Kabadayı olarak da söylüyorum. Bu firmaların her türlü karşısındayız. Halkımızla beraber doğamızı koruyacağız. Bu mücadele, çocuklarımızın geleceği içindir. Hep birlikte dayanışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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