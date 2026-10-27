Şile'de sağanak nedeniyle taşan Yeniköy Deresi Üsküdar Caddesi'ni su altında bıraktı - Son Dakika
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Şile'de sağanak nedeniyle taşan Yeniköy Deresi Üsküdar Caddesi'ni su altında bıraktı

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Şile'de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Yeniköy Deresi taştı; Üsküdar Caddesi su altında kalırken bir binanın bahçe duvarı devrildi. Aracı neredeyse tavanına kadar suya gömülen bir kişi otomobilin üzerine çıkarken, yollarda çöp konteynerleri ve atıklar sürüklendi.

İstanbul'un Şile ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dere taştı, bazı yollar su altında kaldı.

İlçede kuvvetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü.

Su seviyesinin yükseldiği bir noktada, aracı neredeyse tavanına kadar suya gömülen bir kişi, kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı.

Şiddetli sağanağın etkisiyle, Üsküdar Caddesi'nden geçen Yeniköy Deresi taştı. Cadde su altında kalırken, bir binanın bahçe duvarı da devrildi. Binanın bahçesi ve giriş katı suyla doldu.

İlçede şiddetli yağışın etkisiyle suyla dolan yollarda çöp konteynerleri ve çeşitli atıklar da sürüklendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şile'de sağanak nedeniyle taşan Yeniköy Deresi Üsküdar Caddesi'ni su altında bıraktı - Son Dakika
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