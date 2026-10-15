Şile\'de sağanak sonrası Koca Deresi taşkını 3 yerleşkeye ulaşımı kesti

ŞİLE'de sağanak sonrası Koca Deresi taştı. Gökmaslı, Soğullu ve Çataklı köyleri arasında ulaşımı sağlayan köprü sular altında kaldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kişi, "3 yerleşkenin birbiriyle bağlantısı kesildi. Yaklaşık 40 yıldır bölgemiz böyle bir sel felaketi yaşamamıştı" dedi.

Şile'de etkili olan sağanak sonrası ilçenin birçok noktasında yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yağışın ardından Koca Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan ve Gökmaslı, Soğullu ve Çataklı arasında ulaşımı sağlayan köprü sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Derenin Karadeniz'e açıldığı noktada ise genişletme çalışması başlatıldı.

'40 YILDIR BÖLGEMİZ BÖYLE BİR SEL FELAKETİ YAŞAMAMIŞTI'

Su altında kalan köprünün son halini cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir Şileli, "Gökmaslı, Soğullu, Çataklı istikametine giden yolumuz. Yolumuz kapalı, 3 yerleşkenin birbiriyle bağlantısı kesildi. Şu anda köyde mahsur kaldık. Yaklaşık 40 yıldır bölgemiz böyle bir sel felaketi yaşamamıştı" dedi.