Şili'de Büyük Elektrik Kesintisi

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SANTIAGO, 27 Şubat (Xinhua) -- Şili'de salı günü yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi sırasında ülke nüfusunun yüzde 98'i yaklaşık 8 saat boyunca elektriksiz kaldı. Kesinti nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Enerji Bakanı Diego Pardow, çarşamba günü yaptığı açıklamada, elektrikle çalışan yaşam destek cihazlarına bağlı 3 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pardow, "Soruşturma başlattığımız 3 vaka var, destek jeneratörlerinde arıza olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Ximena Aguilera da hayatını kaybeden 3 kişinin de elektrikle çalışan yaşam destek cihazlarına bağlı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Carolina Toha ise "Kesintinin yaşandığı gece elektrikli cihazlara bağlı yaşayan 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini aldık. Ancak bu ölümlerin kesintiyle bağlantılı olup olmadığının araştırılması gerekiyor" diye konuştu.

Toha, kesintiden etkilenen bölgenin yüzde 97'sine yeniden elektrik verildiğini ve sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını ifade etti.

Yetkililer, elektrik kesintisinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve Vina del Mar Uluslararası Festivali ile Şili Açık tenis turnuvası da dahil olmak üzere ülke genelindeki etkinlikleri askıya almıştı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, salı günü Hükümet Sarayı'ndan ulusa seslenerek elektrik kesintisinin ISA InterChile şirketi tarafından işletilen ülkenin kuzeyindeki Vallenar ve Coquimbo arasındaki elektrik hattında meydana gelen arızadan kaynaklandığını açıkladı.