Şili'de Büyük Elektrik Kesintisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şili'de Büyük Elektrik Kesintisi

Şili'de elektrik kesintisi nedeniyle 3 hasta hayatını kaybetti, nüfusun %98'i elektriksiz kaldı.

27.02.2025 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANTIAGO, 27 Şubat (Xinhua) -- Şili'de salı günü yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi sırasında ülke nüfusunun yüzde 98'i yaklaşık 8 saat boyunca elektriksiz kaldı. Kesinti nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Enerji Bakanı Diego Pardow, çarşamba günü yaptığı açıklamada, elektrikle çalışan yaşam destek cihazlarına bağlı 3 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pardow, "Soruşturma başlattığımız 3 vaka var, destek jeneratörlerinde arıza olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Ximena Aguilera da hayatını kaybeden 3 kişinin de elektrikle çalışan yaşam destek cihazlarına bağlı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Carolina Toha ise "Kesintinin yaşandığı gece elektrikli cihazlara bağlı yaşayan 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini aldık. Ancak bu ölümlerin kesintiyle bağlantılı olup olmadığının araştırılması gerekiyor" diye konuştu.

Toha, kesintiden etkilenen bölgenin yüzde 97'sine yeniden elektrik verildiğini ve sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını ifade etti.

Yetkililer, elektrik kesintisinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve Vina del Mar Uluslararası Festivali ile Şili Açık tenis turnuvası da dahil olmak üzere ülke genelindeki etkinlikleri askıya almıştı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, salı günü Hükümet Sarayı'ndan ulusa seslenerek elektrik kesintisinin ISA InterChile şirketi tarafından işletilen ülkenin kuzeyindeki Vallenar ve Coquimbo arasındaki elektrik hattında meydana gelen arızadan kaynaklandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Enerji, Şili, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili'de Büyük Elektrik Kesintisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:36 Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar
10:04 Paketin üzerinde yazanlar yalanmış Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
09:43 Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:36:58. #1.13#
SON DAKİKA: Şili'de Büyük Elektrik Kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.