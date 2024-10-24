Şili'de Lisede Molotofpatlaması: 35 Yaralı

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Güney Amerika ülkesi Şili'de bir lisede molotofkokteylinin patlaması sonucu 35 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Santiago'ya bağlı Barros Arana Ulusal Yatılı Okulu'ndaki öğrencilerin hazırladığı molotofkokteyli patladı.

Patlamada, aralarına öğretmen ve öğrencilerin de olduğu 35 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Carolina Toha, basına yaptığı açıklamada, olayın bir "trajedi" olduğunu belirterek, "Bazıları ağır 30'dan fazla gencimiz olaydan etkilendi. Bu tür silahların gençlerimiz üzerindeki etkisi çok yıkıcıdır. " ifadesini kullandı.

Patlamaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Görgü tanıklarına göre öğrenciler, molotofkokteyllerini bir etkinlik için hazırladı.