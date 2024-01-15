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Şili Devlet Başkanı: Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda - Son Dakika
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Şili Devlet Başkanı: Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, 'Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda.' ifadesini kullandı. Boric, Gazze'de ateşkesin 'derhal' sağlanması gerektiğini vurgulayarak, 'Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda. Neredeyse bütün evler yıkılmış ve 1,5 milyon insanın uyuyacak yeri yok, yiyecekleri ise tükenmiş durumda.' dedi.

Şili Devlet Başkanı: Gazze, 1945\'teki Berlin\'den daha kötü durumda
15.01.2024 - 10:53,
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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, "Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda." ifadesini kullandı.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo'nun yemin törenine katılmak üzere bu ülkeye giden Boric, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Boric, Gazze'de ateşkesin "derhal" sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda. Neredeyse bütün evler yıkılmış ve 1,5 milyon insanın uyuyacak yeri yok, yiyecekleri ise tükenmiş durumda." dedi.

Dünyanın büyük çoğunluğunun ateşkesten yana olduğuna dikkati çeken Boric, "Gazze'de her gün neredeyse 200 Filistinli hayatını kaybediyor. Bu katliamın artık durdurulması gerekiyor. İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözümü siyasi diyalogdan geçiyor. Karşılıklı sınırlara dayalı ve iki devletli çözüm bu problemi sona erdirir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davası için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne destek açıklamasında bulunan Şili Dışişleri Bakanlığı, üzerlerine düşeni yapacaklarını bildirmişti.

Şili Devlet Başkanı Boric, 1 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişarede bulunmak amacıyla geri çağırmıştı.

Arap coğrafyası dışında yaklaşık 500 bin Filistinli nüfusuyla en büyük Filistinli topluluğunu barındıran Şili, 2011'de Filistin'i "özgür, bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanımıştı.

Kaynak: AA
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