Silifke Belediyesi Mini Yaz Konserleri Capella Grubu ile Devam Ediyor - Son Dakika
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Silifke Belediyesi Mini Yaz Konserleri Capella Grubu ile Devam Ediyor

Silifke Belediyesi'nin düzenlediği Mini Yaz Konserleri kapsamında Capella Grubu Göksu Parkı'nda sahne aldı. Capella'nın enerjik performansları ve etkileyici sahne şovlarıyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattığı konserde, Başkan Mustafa Turgut da yaz boyunca müzik ve sanata doyuracaklarını belirtti.

19.07.2024 14:41
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(MERSİN)- Silifke Belediyesi'nin düzenlediği Mini Yaz Konserleri kapsamında Capella Grubu Göksu Parkı'nda sahne aldı.

Silifke Belediyesi, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerine devam ediyor. Mini Yaz Konserleri kapsamında Belediye, Grup Capella konseri düzenledi. Göksu Parkı'nda sahne alan Capella, enerjik performansları ve etkileyici sahne şovları ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, vatandaşları yaz boyunca müzik ve sanata doyuracaklarını belirterek, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ayrıca önem verdiklerini söyledi.

Başkan Turgut, 1-6 Eylül arasında Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali düzenyeleceklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllardan bu yana nice medeniyetler barındırarak adeta kültürel bir beşik haline gelmiş Silifke'mizde, şehrin tarihinde her zaman kültürel ve sanatsal etkinlikler yoğun, çeşitli ve ulaşılabilir olmuştur. İlçemiz, gerek kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle gerek folkloruyla gerekse yöresel lezzetleriyle her platformda adından sıkça söz ettirmiş hatta markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Silifke Belediyesi olarak sanata, spora, sosyal ve kültürel etkinliklere her zaman önem veren bir belediye olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Festivalimiz öncesinde Mini Yaz Konserleri kapsamında düzenlediğimiz bu akşamki etkinlikte Capella Grubu sahne aldı. Grup, Silifkelilere güzel bir gece yaşattı. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz."

Konsere gelen vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Aslı Karaer: "Capella konserine ilk defa geldik ama çok memnun kaldık. Çok eğlendik."

-Leyla Ersoy: "Silifke'de yaşıyoruz ve her yaz döneminde belediyemizin düzenlediği festivaller ve sosyal etkinlikler çok güzel. Festivali merakla bekliyoruz. Mini yaz konseri olarak düzenlenen bu gecede Capella'nın sahne alması çok keyifli ve eğlenceli. Herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediyesi Mini Yaz Konserleri Capella Grubu ile Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silifke Belediyesi Mini Yaz Konserleri Capella Grubu ile Devam Ediyor - Son Dakika
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