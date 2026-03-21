UEFA\'dan Liverpool\'a Noa Lang soruşturması

Liverpool ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan Noa Lang sakatlığı sonrası UEFA devreye girdi. Olayın ardından hem Liverpool hem de UEFA tarafından soruşturma başlatıldı.

REKLAM PANOSU SAKATLIĞI GÜNDEM OLDU

Karşılaşmada oyuna sonradan giren Noa Lang, bir pozisyonda reklam panolarına çarparak başparmağından ciddi şekilde yaralandı. İngiltere'de ameliyat edilen yıldız futbolcunun durumu sonrası Galatasaray yönetimi UEFA'ya şikayette bulundu.

SAHA KENARLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

UEFA'dan yapılan açıklamada, benzer kazaların yaşanmaması için tüm maçlarda saha kenarı düzenlemelerinin ve LED panoların gözden geçirileceği belirtildi. Kulüplerden gerekli önlemleri almaları istenecek.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

UEFA yetkilileri, olayın detaylı şekilde incelendiğini ve risklerin minimize edilmesi adına gerekli adımların atılacağını duyurdu. Ayrıca Noa Lang'e geçmiş olsun mesajı iletildi.