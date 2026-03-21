UEFA'dan Liverpool'a Noa Lang soruşturması
UEFA'dan Liverpool'a Noa Lang soruşturması

21.03.2026 09:53
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Galatasaray arasında oynanan maçta Noa Lang'ın yaşadığı sakatlık sonrası UEFA devreye girdi. Lang, bir pozisyonda reklam panolarına çarparak başparmağından ciddi şekilde yaralandı. Galatasaray yönetimi, durum sonrası UEFA'ya şikayette bulundu. UEFA, benzer kazaların yaşanmaması için tüm maçlarda saha kenarı düzenlemelerinin ve LED panoların gözden geçirileceğini açıkladı.

Liverpool ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan Noa Lang sakatlığı sonrası UEFA devreye girdi. Olayın ardından hem Liverpool hem de UEFA tarafından soruşturma başlatıldı.

REKLAM PANOSU SAKATLIĞI GÜNDEM OLDU

Karşılaşmada oyuna sonradan giren Noa Lang, bir pozisyonda reklam panolarına çarparak başparmağından ciddi şekilde yaralandı. İngiltere'de ameliyat edilen yıldız futbolcunun durumu sonrası Galatasaray yönetimi UEFA'ya şikayette bulundu.

SAHA KENARLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

UEFA'dan yapılan açıklamada, benzer kazaların yaşanmaması için tüm maçlarda saha kenarı düzenlemelerinin ve LED panoların gözden geçirileceği belirtildi. Kulüplerden gerekli önlemleri almaları istenecek.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

UEFA yetkilileri, olayın detaylı şekilde incelendiğini ve risklerin minimize edilmesi adına gerekli adımların atılacağını duyurdu. Ayrıca Noa Lang'e geçmiş olsun mesajı iletildi.

Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    maç tekrar sil baştan geri oynansındiye uefa ya baş burmuş gs 5 8 Yanıtla
  • Enver Işık Enver Işık:
    Cezası ne bize maval okumasınlar. Liverpool un aldığı ceza ne onu söylesinler 2 2 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Evet bedelini ödemisler Gecmis olsun 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti 6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul’da silahlı saldırı Hayatını kaybetti Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız

11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan mesajı damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan mesajı damga vurdu
10:58
Derbiye yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
10:49
Real Madrid’in yıldızını yıkan kare
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare
10:32
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
10:11
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
08:59
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
08:52
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
