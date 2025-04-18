Silifke Belediyesi'nden 23 Nisan'a Özel Etkinlikler - Son Dakika
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Silifke Belediyesi'nden 23 Nisan'a Özel Etkinlikler

Silifke Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yüzme yarışı ve çeşitli etkinliklerle dolu bir program düzenleyecek. Başkan Mustafa Turgut, etkinliklere tüm çocukları davet etti.

18.04.2025 09:34  Güncelleme: 10:48
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(MERSİN) - Silifke Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Naim Süleymanoğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yüzme yarışı ve çeşitli etkinliklerle dolu bir program düzenleyecek. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yüzme yarışı, kukla, müzik, resim ve dans gibi çeşitli etkinliklerle dolu bir program sizleri bekliyor. Ücretsiz etkinliklerimize tüm çocuklarımız davetlidir" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler hazırlayan Silifke Belediyesi, bu anlamlı günün anısına düzenleyeceği yüzme yarışı için çocukların başvurularını bekliyor. Başvuruların, 20.04.2025 Pazar günü saat 22.00'ye kadar yapılması gerekiyor.

"Sevgili çocuklar, bu bayram sizin bayramınız"

23 Nisan'ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasının yanında Türk halkının büyük mücadelelerle kazandığı egemenlik hakkının yeni kuşaklara bir bayram coşkusu içinde aşılanması yönü ile de büyük önem taşıdığını belirten Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları söyledi:

"Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara olan güveninin ifadesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, her yıl olduğu gibi bu yıl da artan ve yükselen bir coşku ile kutlamaktayız.  Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Cumhuriyet'imizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir. Bu önemli günde bir yandan bayram coşkusunu hep birlikte yaşarken bir yandan da çocuklarımıza, kendilerine emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatmalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılını coşkuyla kutlayacağımız bu günde, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyoruz. Silifke Belediyesi olarak bugüne özel düzenlediğimiz yüzme yarışı ve çeşitli etkinliklerle dolu etkinliğimize tüm çocuklarımızı davet ediyor, başarılar diliyorum."

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Kaynak: ANKA

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