Silifke'de Akıl ve Zeka Oyunları Köyü Açıldı

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Mersin'in Silifke ilçesinde 15 yıldır kullanılmayan okulun yenilenmesiyle oluşturulan "Medcem Akıl ve Zeka Oyunları Köyü" hizmete açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Medcem işbirliğinde başlatılan proje kapsamında Gülümpaşalı Mahallesi'ndeki atıl okul restore edilip Akıl ve Zeka Oyunları Köyü'ne dönüştürüldü.

Vali Ali Hamza Pehlivan, açılış töreninde, çalışmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Pehlivan, "Merkez, buradan faydalanacak her yaştan öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın zihinsel gelişimlerine, düşünme kapasitelerine katkı yapacak. Öğrendiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa böyle bir merkez kuruluyor. Akıl ve zeka sınıflarına rastladık ama bütüncül bir merkez olması itibarıyla burası ayrı bir önem ifade ediyor." diye konuştu.

Medcem Çimento Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Ali Ceylan da projeye destek vermekten onur duyduklarını belirterek, "Akıl ve Zeka Oyunları Köyü, sadece bir eğlence alanı değil aynı zamanda toplumu bir araya getiren, insanların zekalarını geliştiren, stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini destekleyen bir merkezdir. Burada her yaştan ve kesimden bireyler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak." dedi.

Konuşmaların ardından köyün açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da katıldı.