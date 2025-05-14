Mersin'in Silifke ilçesinde Eğitim ve Meslek Tanıtım Fuarı gerçekleştirildi.
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Göksu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte kurulan stantlarda, lise düzeyinde eğitim veren okulların tanıtımı yapıldı.
Stantları gezen öğrencilere, okulların sunduğu eğitim imkanı ve meslek alanları hakkında bilgi verildi.
Fuara Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Eğitim Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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