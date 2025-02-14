Silifke'de Tanker Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Silifke'de Tanker Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Silifke\'de Tanker Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir çimento tankerinin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Antalya yolu üzerindeki Yeşilovacık Işıklı Kavşağı'nda gerçekleşti.

14.02.2025 13:28  Güncelleme: 13:29
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MERSİN'in Silifke ilçesinde karşı yöne geçen tankerin, kamyon ve otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Antalya yolu üzerindeki Yeşilovacık Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Mersin yönüne giden Mustafa C. idaresindeki 33 ATF 586 plakalı çimento tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Ela M. yönetimindeki 31 EF 543 plakalı otomobil ile İbrahim Halil D. yönetimindeki 27 C 3980 plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyon şoförü İbrahim Halil D. hayatını kaybetti, diğer araçların sürücüleriyle birlikte 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre aksadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silifke'de Tanker Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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