Silifke\'de TIR\'da 20 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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MERSİN'in Silifke ilçesinde durdurulan TIR'da yüklü mobilya kapaklarının içine gizlenmiş 20 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR şoförü E.E. tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışma kapsamında, Silifke ilçesinde şüpheli E.E.'nin kullandığı TIR, durduruldu. Narkotik köpekleriyle yapılan aramada, dorsede yüklü mobilya kapaklarının içine gizlenmiş, 13 paket halinde, 20 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi. Şoför E.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),