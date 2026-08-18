Silifke'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Silifke'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Silifke\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Trafik ışıklarını ihlal eden otomobilin kazası sonucu biri polis 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, trafik ışıklarını ihlal eden otomobilin önce başka bir otomobile, ardından polis ekip aracına çarpması sonucu biri polis 2 kişi yaralandı.

A.A.T. yönetimindeki 01 ARD 392 plakalı otomobil, Ulugöz Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta trafik ışıklarını ihlal ederek M.K. idaresindeki 33 RY 5919 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, Silifke'den Taşucu yönüne giden polis memuru A.U'nun kullandığı 33 A 59311 plakalı polis ekip aracına çarptı.

Polis ekip aracı, çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarında durdu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.A.T. ile polis memuru A.U. sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada 2 otomobil ile polis ekip aracında hasar oluştu.

Kaynak: AA

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