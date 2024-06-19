Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla artan hareketlilik devam etti.
Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, Taşucu ve İncekum plajlarını tercih etti.
Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.
Tekne turlarına katılan bazı tatilciler de koyları gezdi.
Şezlong ve şemsiyelerle dolan plajlardaki hareketlilik gün boyunca sürdü.
Sahillerdeki yoğunluk nedeniyle Mersin- Antalya karayolundaki trafik akışı aksadı.
Son Dakika › Güncel › Silifke'deki plajlarda Kurban Bayramı tatili hareketliliği - Son Dakika
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