Silifke Kaymakamı Fırat, Antalya\'daki yarışmada birinci olan öğrencileri ziyaret etti

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, uluslararası gastronomi alanında düzenlenen yarışmada birincilik elde eden öğrencilerle bir araya geldi.

Fırat, programı kapsamında, 7. Uluslararası Game Of Food Gastro Antalya Şeflerin Buluşması Yarışması'nda birincilik kazanan Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

Öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Fırat, okulun uygulama mutfağında yemek yapan öğrencilere eşlik etti.

Fırat, öğrencilerin Silifke'yi ve Türkiye'yi önemli bir yarışmada iyi bir şekilde temsil etmelerinden mutluluk duyduğunu belirterek, genç şefleri ve öğretmenleri tebrik etti.

Ziyaretinde Fırat'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Akış eşlik etti.