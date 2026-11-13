Silifke Kaymakamı Fırat, Antalya'daki yarışmada birinci olan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Silifke Kaymakamı Fırat, Antalya'daki yarışmada birinci olan öğrencileri ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silifke Kaymakamı Fırat, Antalya\'daki yarışmada birinci olan öğrencileri ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Antalya'daki 7. Uluslararası Game Of Food Gastro yarışmasında birincilik kazanan Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti. Fırat, öğrencileri kutlayıp uygulama mutfağında yemek yapanlara eşlik etti.

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, uluslararası gastronomi alanında düzenlenen yarışmada birincilik elde eden öğrencilerle bir araya geldi.

Fırat, programı kapsamında, 7. Uluslararası Game Of Food Gastro Antalya Şeflerin Buluşması Yarışması'nda birincilik kazanan Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

Öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Fırat, okulun uygulama mutfağında yemek yapan öğrencilere eşlik etti.

Fırat, öğrencilerin Silifke'yi ve Türkiye'yi önemli bir yarışmada iyi bir şekilde temsil etmelerinden mutluluk duyduğunu belirterek, genç şefleri ve öğretmenleri tebrik etti.

Ziyaretinde Fırat'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Akış eşlik etti.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerAnadolu LisesiYemek TarifiGastronomiEyüp FıratAntalyaTurizmEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Huang’ın istifası sonrası viral video: Çin’in kadın ajan iddiası Huang'ın istifası sonrası viral video: Çin'in kadın ajan iddiası
İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:46:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Silifke Kaymakamı Fırat, Antalya'daki yarışmada birinci olan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android