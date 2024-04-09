Silifke Kaymakamı, Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silifke Kaymakamı, Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'i makamında kabul etti. Kaymakam Aslaner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı. Emniyet mensuplarının, ilçede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca çalıştığına değinen Aslaner, onlara meslek hayatlarında kolaylık ve başarı diledi. Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Petek, Kaymakam Aslaner'e çiçek ve hediye takdim etti.

09.04.2024 12:33  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'i makamında kabul etti.

Kaymakam Aslaner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Emniyet mensuplarının, ilçede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca çalıştığına değinen Aslaner, onlara meslek hayatlarında kolaylık ve başarı diledi.

Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Petek, Kaymakam Aslaner'e çiçek ve hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Abdullah Aslaner, Ramazan Bayramı, Polis Haftası, Silifke, Kamu, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Kaymakamı, Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Depremde kaybedilen yakınlarının mezarları ziyaret edildi
    13:22 Depremde kaybedilen yakınlarının mezarları ziyaret edildi

    Geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'deki mezarlıklarda, aileler afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret etti.

  • Balıkesir'de 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı
    13:16 Balıkesir'de 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Edremit'te yakalanan Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör ise tutuklandı.

  • AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'ndan Bayramlaşma Programı
    13:16 AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'ndan Bayramlaşma Programı

    AK Parti Merkez ilçe Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramının bir gün öncesinde parti binasında bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programa AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmalarda bayram süresince siyaset konuşulmaması ve mutlu bir bayram geçirilmesi vurgulandı.


12:32 Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi Bahçeli’yi küplere bindirdi Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
12:30 Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı
12:16 Real Madrid, Manchester City Maçında Stadyumun Üstünü Kapatacak Real Madrid, Manchester City Maçında Stadyumun Üstünü Kapatacak
11:58 İstanbul’da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü İstanbul'da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:47 Almanya’da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 13:25:33. #1.13#
SON DAKİKA: Silifke Kaymakamı, Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement