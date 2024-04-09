Silifke Kaymakamı, Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Güncel

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'i makamında kabul etti.

Kaymakam Aslaner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Emniyet mensuplarının, ilçede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca çalıştığına değinen Aslaner, onlara meslek hayatlarında kolaylık ve başarı diledi.

Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Petek, Kaymakam Aslaner'e çiçek ve hediye takdim etti.