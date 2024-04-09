Silifke Kaymakamı, Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'i makamında kabul etti.
Kaymakam Aslaner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Emniyet mensuplarının, ilçede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca çalıştığına değinen Aslaner, onlara meslek hayatlarında kolaylık ve başarı diledi.
Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Petek, Kaymakam Aslaner'e çiçek ve hediye takdim etti.
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Geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'deki mezarlıklarda, aileler afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret etti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Edremit'te yakalanan Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör ise tutuklandı.
AK Parti Merkez ilçe Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramının bir gün öncesinde parti binasında bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programa AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmalarda bayram süresince siyaset konuşulmaması ve mutlu bir bayram geçirilmesi vurgulandı.
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