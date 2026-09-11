Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebat için arama 10'uncu gününde sürüyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebat için arama 10'uncu gününde sürüyor

Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebat için arama 10\'uncu gününde sürüyor
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Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatı arama çalışmaları 10'uncu gününde devam ediyor. Enkazın yeri kazanın 4'üncü gününde tespit edilmişti; Silivrispor Kulüp Başkanı ve futbolcular da ailelerin yanında oldu.

Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 10'uncu gününde devam ediyor.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül'de Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor.

GEMİNİN ENKAZININ YERİ 4'ÜNCÜ GÜN TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4'üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri Sahili'nde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor. Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

SİLİVRİSPOR'DAN AİLELERE DESTEK

TFF 3. Lig'de mücadele eden Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru ve beraberindeki futbolcular da kayıp mürettebatın ailelerini yalnız bırakmadı. Zor günler geçiren ailelerin yanında olduklarını belirten Duru, arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması ve kayıp mürettebattan sevindirici bir haber alınması temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebat için arama 10'uncu gününde sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebat için arama 10'uncu gününde sürüyor - Son Dakika
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