Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Kayhan, İskenderun'da toprağa verildi - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Kayhan, İskenderun'da toprağa verildi

Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Kayhan, İskenderun\'da toprağa verildi
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Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi. 14 Eylül'de bulunan cesedin kimliği Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede tespit edildi; cenazeye ailesi, firma yetkilileri ve ilçe protokolü katıldı.

İSTANBUL'da Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin hayatını kaybeden kaptanı Yaşar Kayhan, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Silivri açıklarında 14 Eylül'de saat 13.30 sıralarında ceset bulundu. İhbarla bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset, ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. İncelemede, uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan çalışma sonucu cesedin Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak memleketi İskenderun'a getirildi. Cenazeye Kayhan'ın ailesi, geminin çalıştığı firmanın yetkilileri ve ilçe protokolü katıldı. Yaşar Kayhan'ın cenazesi, namazın ardından Karaağaç Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Kayhan, İskenderun'da toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Kayhan, İskenderun'da toprağa verildi - Son Dakika
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