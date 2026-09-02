Silivri açıklarındaki 2 gemi çarpışmasına 4 askeri gemi ve İHA ile müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarında 2 ticari geminin çarpışması sonucu batan gemideki 10 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek için 4 askeri gemi ve 1 İHA gönderdi. TCG Salihreis fırkateyni dahil unsurlar bölgeye intikal ederken, İHA çalışmalara başladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Silivri açıklarında 2 geminin çarpışmasına ilişkin arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 4 askeri gemi ve 1 insansız hava aracının (İHA) bölgeye gönderildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu, batmış olduğu değerlendirilen bir gemi ile 10 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına destek vermek maksadıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurlara saat 08.40 itibariyle gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır. Ayrıca; TCG Salihreis fırkateyni, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, TCG Osmangazi çıkarma gemisi, TCG Karayel hücumbotu da bölgeye intikal etmektedir" denildi.
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