Silivri Adliye Önünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

SİLİVRİ Adliye önünde havaya ateş açan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Silivri Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Adliye'de görülen dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, S.N. isimli şüpheli üzerinde bulunan silhla havaya ateş etti. Adliye önünde bulunan polis ve jandarma ekipleri de havaya ateş açtı. Olayın ardından kaçarak belediyenin önünde bulunan otoparkta saklanan S.N. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan silah ise adliye yanında bulunan mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan S.N.'nin 6136 SKM ve silahlı tehdit suçlarından emniyette yapılan işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.