Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Biz Bu Göreve Umut Üstüne Umut İnşa Etmek İçin Geldik"

(İSTANBUL) - Bir yıllık Faaliyet Raporu'nu meclise sunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Bu belge, partizanlıktan uzak, hakkaniyetli, vicdanlı ve hesap verebilir bir yönetimin mümkün olduğunu gösteren bir tanıklıktır. Biz bu göreve sadece asfalt dökmek, yol süpürmek için değil, taş üstüne taş koymak, umut üstüne umut inşa etmek için geldik" dedi.

Silivri Belediye Meclisi nisan ayı üçüncü oturumu, Başkan Vekili Gökhan Yonat yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Balcıoğlu, bir yıllık Faaliyet Raporu'nu sundu. Göreve geldikleri ilk günden bu yana hayata geçirilen projeler ve çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kürsüde yalnızca bir rapor paylaşmıyor; halkımızla aramızdaki güvenin, şeffaflığın ve sorumluluk duygusunun da bir ifadesini sunuyoruz. Ancak şunu özellikle vurgulamak isterim: Bu sadece bir yıllık faaliyetlerin özetlendiği teknik bir belge değil. Bu, bir anlayışın, bir vicdanın ve bir sorumluluk bilincinin yansımasıdır. Bu belge, partizanlıktan uzak, hakkaniyetli, vicdanlı ve hesap verebilir bir yönetimin mümkün olduğunu gösteren bir tanıklıktır."

Göreve geldiklerinde karşılaştıkları borç tablosunu bir kez daha hatırlatan Başkan Balcıoğlu, borç yüküne rağmen çalıştıklarını belirtti. Geçmiş dönemde bazı projelerin seçim öncesi şov olsun diye yapıldığından bahseden Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaş isyanda, milletin cebinde para yok"

"'Hayırlı olsun' demeye gelen dostlarımızı beklerken, kapımızı ilk çalanlar belediyeye gönderilen icra tebligatları oldu. Göreve geldiğimizde karşılaştığımız borç yükü, devam eden çalışmalar ve sürdürülmesi gereken belediye hizmetlerini eksiksiz şekilde devam ettiriyoruz. Ben her zaman diyorum taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Geçtiğimiz dönemde finansal altyapısı oluşturulmadan başlanan projeler seçim öncesi şov olsun diye son seneye bırakılan projeler ve bu işlerin oluşturduğu mali yükler… Bize teslim edilen tablo buydu. Ben sokağa, çarşıya, pazara çıktığımda vatandaşlarımızla birebir konuşuyorum. Vatandaş isyanda, milletin cebinde para yok. Yarın emlak vergileri geliyor, kimden alacağım milletin emlak vergisini nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Emlak vergisi gelmediğinde, belediyeye kaynak gelmiyor. O kaynak gelmeyince biz hizmeti nasıl sürdüreceğiz?"

Tüm engellemelere rağmen hizmet etmeye devam ettiklerini dile getiren Balcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

" İller Bankası'ndan gelen her 100 liranın 40'ı kesiliyor. Kalan 60 lirayla temel giderlerimizi, mesai arkadaşlarımızın, altyapı hizmetlerini, sosyal destekleri ve daha onlarca belediye görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakın, siyaset yapmak niyetinde değilim. Biz bir çocuğun okul yolu çamur olmasın, bir evladımız daha okula aç gitmesin diye mücadele ediyoruz. Bir yaşlının evi sıcak olsun, bir engelli kardeşimizin kaldırımı güvenli olsun diye çalışıyoruz. Ama bu ekonomik şartlar, bu iyi niyetli çabalarımızı her geçen gün daha da zorlaştırıyor."

Göreve geldikleri ilk aylarda yayınlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin faaliyetleri kısıtladığını hatırlatan Balcıoğlu, "Peki biz ne dedik? 'Eğer halka hizmet edemeyeceksek, neden bu görevi üstlendik?' Çünkü biz bu göreve sadece asfalt dökmek, yol süpürmek için değil, taş üstüne taş koymak, umut üstüne umut inşa etmek için geldik. Bu nedenle biz, bu anlayışı reddettik. Çünkü biz inandık ki yerel yönetim, halkın en yakınındadır. Eğer o el bağlanırsa, halkın nefesi kesilir. Açık yüreklilikle söylüyorum biz yılmadık" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş size 2029'da tekrar umudu gösterecek"

Balcıoğlu, Faaliyet Raporu sunumuna eleştirilerde bulunan muhalefete de yanıt verdi. Balcıoğlu, muhalefetin kullandığı üslubun yanlış olduğunu dile getirerek, "Siz geçen sene de bu dili, bu üslubu kullandığınız için şu anda meclisteki mevcudunuz ortada. Siz sosyal deney yapmaya devam edin. Vatandaş size 2029'da tekrar umudu gösterecek" dedi.

İçi doldurulamayan ve algı yaratılmaya çalışılan eleştirilerle karşı karşıya olduklarını belirten Balcıoğlu, "Bulanık suda balık avlama çabalarıyla karşı karşıyayız. Bunu bir kez daha gördük. Bu meclis arşivi merak edenler için kıymetli bir hazinedir, kıymetli bir dersliğe dönüşebilir. Ben dersinize çalışmanızı öneriyorum" diye konuştu.

"Devlette devamlılık esastır" ilkesini benimsediklerini vurgulayan Balcıoğlu, "Şimdi tekrar o meşhur söyleminize geleyim. 'Bizim başladığımız işleri siz devam ettiriyorsunuz.' Evet doğru devlette devamlılık esas. Bu önemli bir laf boşuna söylenmemiş. Bu işler ne bir şahsın ne bir partinin ne de bir dönemin malı değildir. Bu işler halkın alın teriyle ödemiş olduğu vergilerin temelinde yatıyor" ifadelerini kullandı.

Mecliste 15 yıldır görev yaptığını hatırlatan Balcıoğlu, şöyle tamamladı:

"Kinle, inatla, inkarla hareket etmeyiz"

"Özcan Işıklar döneminde de Volkan Yılmaz döneminde de oturuyordum sizin oturduğunuz yerde. Her dönemde başlatılan doğru işleri gördük, eksikleri tamamlamak için önerilerde bulunduk. Çünkü meselemiz hizmetti kavga değildi. Hüseyin Turan'dan Özcan Işıklar'a, Özcan Işıklar'dan Volkan Yılmaz'a uzanan hizmet zincirinde halkın faydasına olan hiçbir hizmeti yarım bırakmadık. Doğrusu da bu zaten bırakılmaz. Silivri halkının bunları çok iyi gördüğünü iyi biliyorum ama tam tersine bizim başlattığımız işleri isim değiştirip sahiplenme gayretinde olan sizlerdiniz geçen dönem. Bakın biz israfın tam karşısındayız. 'Biz yapmadık yıkalım' demedik, demeyiz de zaten sahipleniriz eksik var ise tamamlarız. Yanlış varsa düzeltiriz ama asla kinle, inatla, inkarla hareket etmeyiz kesinlikle edemeyiz. Kalp temiz olunca dilden güzel söz çıkarmış. Bizim kalbimiz temiz dilden de güzel söz çıkar."

Balcıoğlu, muhalefetin sorduğu sorulara her mecliste cevap verdiğini fakat muhalefetin ısrarla duymak istemediğini dile getirdi. Bu tutumun gerçeğin üstünü örtemeyeceğini belirten Balcıoğlu, "Şunu da açıkça ifade etmeliyim; sokakta, pazarda, çarşıda insanlar özellikle umut olarak bizleri gösteriyor. Ben geziyorum, bu millet umudu gördüğü yere oy veriyor bir yıl geçti. Siz daha iyi biliyorsunuz nasıl geçtiğini. Dört yıl daha birlikteyiz sizlerle ve dört yıl sonra halkımız kimin nasıl çalıştığını yine sandıkta gösterecek" dedi.