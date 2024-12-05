Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Bizim Belediyecilik Anlayışımız, İnsanların Hayatına Dokunmak"

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Mahallesi'nin ardından Sayalar Mahallesi'nde düzenlenen Mahalle Toplantısı'na katıldı. Başkan Balcıoğlu, "Bizim belediyecilik anlayışımız, insanların hayatına dokunmak, sosyal yardımlarla kimsesizlerin kimsesi olmak, annelerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmak demektir. Tarımsal üretimi desteklemek, mahallelerimizin bereketli topraklarını koruyup geliştirmek, birlikte üreten bir toplum inşa etmek demektir" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sayalar Mahallesi'nde düzenlenen Mahalle Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, "Adaylığım sürecinde buraya geldiğimde sizlere şu sözü vermiştim: 'Birlikte karar alıp birlikte yöneteceğiz. Silivri'de herkesin sesine kulak vereceğiz.' 1 Nisan'da göreve başladığımda rozetimi çıkararak şunu ilan ettim: Silivri'de oy versin ya da vermesin, dini inancı, siyasi görüşü, memleketi ne olursa olsun bu şehirde yaşayan 300 bin kişinin belediye başkanıyım" diye konuştu.

Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamını ileterek, "Ekrem Başkan, İstanbul'un muhafızı olduğunu söyledi. Ben de aynı kararlılıkla Silivri'nin muhafızı olmaktan gurur duyuyorum. Sizlerin desteğiyle bu şehri korumak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Balcıoğlu, ilçenin Esenyurt gibi çarpık yapılaşma örneklerine dönüşmesine izin vermeyeceklerini, vatandaşların taleplerine göre hareket ettiklerini belirterek, "Biz sizin önerilerinizle projelerimizi şekillendiriyoruz" dedi.

"Silivri birlikte güzel" anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, mahalle sakinlerine ilçe geneline yapılan çalışmaları anlattı.

Sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışını benimsediğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Bizim için belediyecilik sadece asfalt, beton, park ya da bahçe demek değildir. Elbette altyapı ve üstyapı hizmetlerimizle şehirlerimizi güzelleştiriyoruz; ancak bizim belediyecilik anlayışımız, insanların hayatına dokunmak, sosyal yardımlarla kimsesizlerin kimsesi olmak, annelerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmak demektir. Tarımsal üretimi desteklemek, mahallelerimizin bereketli topraklarını koruyup geliştirmek, birlikte üreten bir toplum inşa etmek demektir" dedi.

"Sayalar'ın yeşil alanlarını korumak ve geliştirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

"Belediye Kapınızda" projesi kapsamında 5 binden fazla vatandaşın görüş ve önerilerinin alındığını açıklayan Başkan Balcıoğlu, kimseyi ayırmadan ve geride bırakmadan çalışmaya gayret ettiklerini vurguladı. Balcıoğlu, "Mahallelerimize en iyi hizmeti sunmak için mahallede yaşayanların sesini duymak gerekir. Sayalar'ın yeşil alanlarını korumak ve geliştirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 24 bin metrekare büyüklüğündeki park ve yeşil alanların bakımını düzenli olarak yapıyoruz. Sayalar Meydan Parkı çevresine panel çitler ekleyerek hem güvenliği artırdık hem de park sınırlarını düzenledik" diye konuştu.

Tarımsal üretime değer verdiklerini, çiftçileri yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, Sayalar Mahallesi'ndeki 100 çiftçiye arpa tohumu, 25 çiftçiye ise ayçiçek tohumu desteği sağlandığını kaydetti. Hayvancılıkla uğraşan 53 üreticiye saman desteği verildiğini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, bu desteklerle tarımsal üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

"Korkmuyoruz, çünkü arkamızda tarihimizin ışığı ve milletimizin iradesi var"

Son dönemlerde kreşlerin kapatılması üzerine gelen yazı hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, eğitimin bir milletin geleceğini inşa eden en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek,"Biz de bu bilinçle, başkaları gibi korkarak değil, gururla ve cesaretle 'Atatürk' diyoruz, 'Cumhuriyet' diyoruz ve 'İlelebet Cumhuriyet' diyoruz. Korkmuyoruz, çünkü arkamızda tarihimizin ışığı ve milletimizin iradesi var. Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' dediği o büyük söz, hem o günleri hem de bugünü aydınlatmıştır. O, 100 yıl öncesini görmüş, 100 yıl sonrasını öngörmüştür" dedi.

"Kırmızı biberimizi daha fazla kişiye tanıtacağız"

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sosyal yardımlar alanında da birçok çalışmayı hizmete sunduklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Hasta nakil hizmetiyle 20 vatandaşımıza ulaşarak, tedavi süreçlerini kolaylaştırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşımıza sosyal market gıda yardımı sağlarken, çocuklarımıza bayramlık giysi hediye ettik. Ayrıca, mahallemizde yine ihtiyaç sahibi hemşerilerimize sıcak yemek hizmeti, kahvaltı paketi desteği, fizik tedavi desteği gibi destekler vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kültürel yaşama da önem verildiğini belirten Başkan Balcıoğlu, 50 biber üreticisinin katıldığı "Kırmızı biber şenliği" düzenlediklerini aktardı. En iyi pul biber üreticisi yarışmasının büyük ilgi gördüğünün altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Şenliğimizi Rumeli Ekrem konseriyle taçlandırarak mahallemizin sosyal ve kültürel zenginliğini ön plana çıkardık. İnşallah daha iyi daha güzellerini de yapacak kırmızı biberimizi daha fazla kişiye tanıtacağız" dedi.

Ayrıca, Sayalar İtfaiyesi'nin bakım ve onarımının Fen İşleri Müdürlüğü ile gerçekleştirildiğini aktaran Başkan Balcıoğlu, gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

"Anlattığım tüm bu çalışmalar, yalnızca bir başlangıçtır"

İlçeyi daha ileriye taşımak için tüm çalışmaların hızla devam edeceğine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, "Anlattığım tüm bu çalışmalar, yalnızca bir başlangıçtır. Sayalar Mahalle'mizi daha ileriye taşımak, mahalle sakinlerimizin taleplerine en hızlı ve etkili şekilde yanıt vermek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte sizlerden aldığım destek ve mahalle halkımızın samimiyeti en büyük motivasyon kaynağım oldu" dedi.

Mahalle Muhtarı Serkan Toyran da "Belediye Başkanı'mız Bora Balcıoğlu'nun Aday olduğu dönemde verdiği sözleri yerine getirdiğini görmek bizleri memnun ediyor. Mahallemize birlikte çok güzel hizmetler kazandırdık ve bu hizmetlerin sizler tarafından da takdir edildiğini görmek bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Sayalar Mahallesi imar planındaki çalışmalarla ilgili vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Balcıoğlu, imar planlarında son aşamaya gelindiğini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin süreci tamamlamasının ardından gerekli imar işlemlerinin hayata geçirileceğini belirtti.

Tarla yollarının yapımı hakkında gelen taleplere de değinen Başkan Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden malzeme desteği alındığında yol yapım çalışmalarının planlanacağını aktardı.

Mahallede baraj civarında bulunan çamlığın temizlenip piknik alanı yapılması talebine ilişkin ise Başkan Balcıoğlu, bu konuda gerekli çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

Başkan Balcıoğlu, Gümüşyaka çarşamba pazarında esnafla buluştu

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ayrıca, Gümüşyaka Mahallesi'nde kurulan çarşamba pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi, öneri ve talepleri dinledi.

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Bugün Gümüşyaka çarşamba pazarında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bu tür buluşmalar, hem vatandaşlarımızın beklentilerini anlamak hem de belediye olarak daha etkili çözümler üretmek açısından bizim için çok kıymetli. Hizmetlerimizi sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.