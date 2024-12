Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Büyükçavuşlu Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Güncel

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Büyükçavuşlu Mahallesi'nde düzenlenen Mahalle Toplantısı'na katıldı. Toplantıda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, "Belediyecilik işi ekip işidir. Hiçbir zaman her şeyi en iyi bilen kişi olduğumu iddia etmedim, bilmek de zorunda değilim. Ancak, en iyisini bilen bir ekiple yola çıktığınızda, çözülemeyecek hiçbir sorun, aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Önemli olan, eksikleri görmek ve bunları hızla gidermektir" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Büyükçavuşlu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin zenginlikleri hakkında konuştu. Silivri'nin, doğal güzellikleri ve dinamik hizmet sektörüyle diğer ilçelerden ayrıştığını belirten Başkan Balcıoğlu, "Hani derler ya, 'İnsanın neresi acırsa canı oradadır' Bizim canımız burada, Silivri'de. Burada doğduk, burada büyüdük ve bir gün burada öleceğiz. Ama o güne kadar, bu güzel topraklara olan vefa borcumuzu ödemek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Silivri bırakmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Silivri'yi komşuluk ilişkilerinin yaşandığı, doğanın korunduğu bir ilçe olarak inşa edeceklerini aktaran Başkan Balcıoğlu, ekip işinin önemine dikkat çekti.

"Üretmek, daha iyisini hedeflemek ve çözüm üretmek için buradayız"

Her zaman daha iyisi için çalışacaklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyecilik işi ekip işidir. Hiçbir zaman her şeyi en iyi bilen kişi olduğumu iddia etmedim, bilmek de zorunda değilim. Ancak, en iyisini bilen bir ekiple yola çıktığınızda, çözülemeyecek hiçbir sorun, aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Önemli olan, eksikleri görmek ve bunları hızla gidermektir. Bu, bizim temel yönetim anlayışımızdır. Hepimiz insanız, elbette zaman zaman hatalarımız olabilir. Ancak, eksiklerin farkına varıp harekete geçmek, bunları iyileştirmek için çalışmak en önemli sorumluluğumuzdur. Bildiğimiz bir eksik karşısında adım atmamak, bizim anlayışımıza ters düşer. Üretmek, daha iyisini hedeflemek ve çözüm üretmek için buradayız."

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, insan merkezli çalıştıklarını, vatandaşın derdiyle dertlendiklerini söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Bizim işimizin merkezinde insan var. İnsanımızın dertlerini dert edinmek, onların sorunlarına çözüm üretmek yönetim anlayışımızın temel taşını oluşturuyor. Bu yüzden kendime yol arkadaşı seçtiğim herkese şu sözü söylerim: 'Dert etmeyen, çözüm aramayan, daha fazlasını yapmayı düşünmeyen biri benimle bu yolda yürüyemez' Ben böyle bakıyorum, onlar da aynı şekilde bakıyorlar. Sizin dertlerinizle dertlenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yok"

Başkan Balcıoğlu, "Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yok, bugün burada bulunma amacımız da bu" diyerek, Büyükçavuşlu'nun ihtiyaçlarını vatandaşlardan dinleyerek çözüm odaklı, nokta atışı çalışmalar sürdürüleceğini ifade etti. Belediyeciliğin sadece beton dökmekten ibaret olmadığının altını çizen Başkan Bora Balcıoğlu, "Belediyecilik, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatın her alanında yanında olmaktır. Yeni doğan bir çocuğun ailesine gönderdiğimiz bez ve mama paketinden, eğitim masraflarına kadar her detayı düşünüyoruz. ya da 'sofralarımızda bereket, aşevlerinde sevgi var' diyerek aşevimizde her gün yaklaşık bin ailemize sıcak yemek sağlıyoruz. Üstelik bunu reklam yapmadan, sessizce gerçekleştiriyoruz. Her gün üç çeşit yemeği ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Kimisi geliyor tenceresini alıyor, kimisi de orada yemeğini yiyor. Önemli olan onların hayatlarına dokunabilmek" dedi.

"Göreve başladık, tasarruf tedbirleri diye bir yasa çıkardılar"

Tasarruf tedbirleri hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, göreve geldiği ay tasarruf tedbirleri kapsamında hizmetlerinin engellenmeye çalışıldığını kaydetti. Kısıtlı imkanlara rağmen çalıştıklarının altını çizen Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Ama imkanlarımız sınırsız değil. Göreve başladık, tasarruf tedbirleri diye bir yasa çıkardılar, bir genelge çıkardılar. 'Bismillah' dedim. İlk ayımız, daha 15 gün oldu, bir baktık, 52 tane madde. Park yapamazsın, sosyal tesis yapamazsın, kendi lokantası açamazsın, kültür ve sanat etkinlikleri yapamazsın, gençlik ve kültür merkezi yapamazsın, hizmet alımı yapamazsın. Ne yapacağız biz? Yani, ne için geldik göreve biz? Bunca yıldır olmayan işler, biz seçilince mi oldu."

Tasarruf tedbirlerine rağmen, altı aylık süreçte birçok projeyi hakkıyla hizmete sunduklarına dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, belediyeciliği, insanın her anına dokunan bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti.

"Biz hissedilmeden birçok projeyi hayata geçirdik"

Tasarruf tedbirleri genelgesini doğru bulmadığını, vatandaş odaklı, hizmet odaklı çalışacaklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Sayıyorum, sayıyorum, 52'ye geldim. 52'de de diyor ki, 'Eğer bunları yaparsan, belediye başkanı hakkında gerekli soruşturma hakkındaki gerekli suç duyurusu yapılacaktır' keşke 52'den başlasaydım okumaya. Ben yerel yöneticiyim, bu bir israf değil ki. Ben şimdi burada gördünüz, altı aylık bir süreçte, hani yöneticinin iyisi, hissedilmeden derler, biz hissedilmeden birçok projeyi hayata geçirdik, kısıtlı imkanlara rağmen."

Büyükçavuşlu Mahalle Muhtarı İsmail Yeniköylü, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na mahalleye yapılan ve yapılacak hizmetler için teşekkürlerini iletti. Yeniköylü, belediyenin diğer birim müdürlerinin de büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mahalle sakinleri taleplerini iletti

Büyükçavuşlu sakinleri de toplantıda Başkan Balcıoğlu'na taleplerini iletme fırsatı yakaldı. Balcıoğlu, vatandaşların sorularını yanıtladı ve taleplerine çözüm sundu. Dört buçuk yaşında otizmli oğlunun EYKOM'da eğitim almasını isteyen bir vatandaşın araç talebini değerlendiren Başkan Balcıoğlu, gerekli ulaşım desteğinin sağlanacağını ifade etti. Ayrıca, kapısının önündeki su kanalında mazgal bulunmadığını belirten bir vatandaşın şikayeti üzerine konuyla ilgilenileceğini ve gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Mahalleli ve hayırseverlerin desteğiyle inşaatı devam eden cami için yardım talebinde bulunan bir vatandaşa da yanıt veren Başkan Balcıoğlu, camilerin toplum için çok değerli olduğunu vurguladı. Her konuyu titizlikle değerlendirmek zorunda olduklarını belirten Başkan Balcıoğlu, vatandaşların bu emek ve çabasını takdir ettiğini ifade etti. Balcıoğlu, caminin eksiklerinin tespit edilerek gerekli desteğin sağlanacağını ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Çocuklarımıza sahip çıkacağız"

Büyükçavuşlu Spor Kulübü'nde oynayan bir genç ise Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan büyük futbol sahasının düzenlenmesi talebinde bulundu. Gençlerin bu talebine olumlu yanıt veren Başkan Balcıoğlu, gençlerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı ve saha ile ilgili çalışmanın hemen başlatılması gerektiğini belirtti. Balcıoğlu, "Çocuklar takımına sahip çıkıyor, biz de çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Mahallede telefonlarının çekmemesinden yakınan bir vatandaşa da yanıt veren Başkan Balcıoğlu, konuyla ilgili gerekli kişilerle görüşüleceğini belirtti. Ayrıca, bölge için planlanan ücretsiz wifi projesinin müjdesini vererek, vatandaşların iletişim konusundaki sıkıntılarının giderileceğini ifade etti.