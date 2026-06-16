Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

16.06.2026 23:16
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralı arkadaşlarına yardım eden kadın sürücü şokla "Öldürün beni" diye bağırdı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralı arkadaşlarına yardım eden sürücü, "Öldürün beni" diye bağırdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi ile Birecik ilçesi arasında yer alan Yanaloba kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Baran Y.'nin kullandığı 41 SC 329 plakalı otomobil ile Duygu A.'nın kullandığı 01 AVY 419 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Ataş ile Ayşe Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İranlı uyruklu Zohreh A., Duygu A., Bediha Y., Melisa Y., Canan A. ve Baran Y. yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

"ÖLDÜRÜN BENİ" DİYE BAĞIRDI

Yaralılara ilk müdahaleyi ise yoldan geçenler yaptı. Yaralı arkadaşlarına yardım eden kadın sürücü, geçirdiği şok nedeniyle çevresindekilere defalarca "Öldürün beni" diye bağırdı. Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Olay yerine giden Suruç Kaymakamı Adem Balkanoğlu, kazayla ilgili bilgi aldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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