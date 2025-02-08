Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Gençlerimizin Faydalanacağı Bir Merkeze Karşı Çıkmak Silivri Halkına Yapılmış Bir Haksızlıktır"

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle tamamlanacak Gençlik ve Kültür Merkezi projesi, Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda tartışmalara neden oldu. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gençlik ve Kültür Merkezi Protokolü'ne yönelik eleştirilerde bulunarak toplantıyı terk eden meclis üyelerine tepki gösterdi. Balcıoğlu, "Bu projeyi hızla hayata geçirmek istiyoruz, gençlerimizin faydalanacağı bir merkeze karşı çıkmak Silivri halkına yapılmış bir haksızlıktır" dedi.

Silivri Belediyesi 2025 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminde, Silivri Gençlik ve Kültür Merkezi'nin tamamlanması için İBB ile yapılan iş birliği protokolü gündeme alındı. AKP ve MHP'li meclis üyeleri, merkezin belirli bir bölümünün İBB'ye tahsis edilmesini gerekçe göstererek projeye karşı çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu'nun Başkan Vekili Sultan Aşkın ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grubu'nun Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, protokol kapsamında merkezin iki katının İBB'ye tahsis edilmesini eleştirerek, projenin bu haliyle kabul edilemeyeceğini savundu.

Mecliste söz alan Yazıcı, gündem dışı konulara girmeye başlayınca tartışmalar büyüdü. Başkan Bora Balcıoğlu, Yazıcı'nın toplantının asıl gündeminden saparak gerilim yaratmayı ve basın karşısında şov yapmayı amaçladığını söyledi.

Başkan Balcıoğlu'nun, "Şov yapmanıza müsaade etmeyeceğim" sözleri üzerine, Cumhur İttifakı meclis üyeleri toplantıyı terk etti. Balcıoğlu, muhalefetin meclisi terk etmesine tepki göstererek, "Mecliste ucuz kahramanlıklara yer yok. Biz burada hizmet üretmeye, projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak siyasi çıkarlar uğruna bu projeye karşı çıkılması kabul edilemez" diye konuştu.

"Bizim aleyhimize olur"

Mecliste en dikkat çeken açıklamalardan biri AKP Meclis Üyesi Semanur Kepenek'in, Gençlik ve Kültür Merkezi protokolüne, "Bizim aleyhimize olur" diyerek karşı çıkması oldu. Bu sözlere sert tepki gösteren Başkan Bora Balcıoğlu, Kepenek'in açıklamasını, "talihsiz bir söylem" olarak nitelendirerek, "Bizim aleyhimize ne demek, ben tam olarak anlayamadım. Sizin aleyhinize ya da grubunuzun aleyhine olabilir, ancak hiç merak etmeyin; bu kararın Silivri'deki gençlerin ve Silivri'nin yararına olacağından herkes emin olabilir" ifadelerini kullandı. Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi'nin geçmişte birçok protokole imza attığını ve hiç kimsenin bu protokolleri siyasi bir tartışmaya dönüştürmediğini belirterek, Gençlik Merkezi gibi bir yatırımın neden siyasi çekişmelere malzeme edildiğini anlamakta zorlandığını söyledi.

"Şimdi aynı duyarlılığı neden göstermiyorsunuz?"

Balcıoğlu, hükümetle geçmişte yapılan birçok protokolün oy birliğiyle kabul edildiğini ancak şimdi siyasi gerekçelerle engellenmeye çalışıldığını vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Dedik ki ne olursa olsun Silivri'ye hizmet gelsin. Böyle baktık olaya, Spor Toto Başkanlığı'nın ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan Spor Adası Protokolü'nde üç yılın iki yılı gitti, bir yıl sonra bakanlık alacak. Buna bakmaksızın hala para ödüyoruz buna bakmaksızın yapıyoruz bunu. O zaman niye sesiniz çıkmadı. Şimdi aynı duyarlılığı neden göstermiyorsunuz? Bizim tek amacımız Silivri'ye hizmet gelmesi. Ama anlıyoruz ki burada siyasi hesaplar devreye girmiş. "

"Biz burayı 40 bin öğrencimiz için tamamlıyoruz"

Bora Balcıoğlu, İBB'nin merkezin tamamlanması için 500 milyon TL'ye yakın bir yatırım yapacağını hatırlatarak, Silivri Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla merkezin kaba inşaatının yüzde 80'ini tamamladığını, ince işçiliğinin İBB tarafından üstlenileceğini belirtti. Balcıoğlu, "Biz burayı 40 bin öğrencimiz için tamamlıyoruz. Silivri'de gençlerimiz kültürel ve sosyal etkinliklere katılmak için çevre ilçelere gitmek zorunda kalıyor. Gençlerin, öğrencilerin ihtiyacı olan, yaşamlarını kolaylaştıracak bir projeye neden karşı çıkıyorsunuz?" diyerek muhalefetin tutumuna tepki gösterdi.

"Protokolde açıkça belirtiliyor ki onay makamı yine Silivri Belediyesi'dir"

Gençlik merkezinin beşte birini yine gençlerin kullanması amacı ile İBB'ye hizmet alanı olarak tahsis edildiğini dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Projede hiçbir art niyet yok. Protokolde açıkça belirtiliyor ki onay makamı yine Silivri Belediyesi'dir. Buraya yapılacak her şeyde Silivri Belediyesi'nin onayı alınacaktır. Biz bunları konuştuk. Kararların burada oy birliği ile geçip İBB'ye gitmesi ayrı, oy çokluğuyla gitmesi farklı bir etki yaratıyor. Bunun bilincinde olmak gerekiyor ve bunu biliyorlar. Bu yatırımı Ekrem İmamoğlu sırtlayıp götürmeyecek Silivrililer için, Silivri'nin gençleri için bu yatırımı yapıyor. Sizi bu mu rahatsız ediyor" diye konuştu.

"Meclisi terk etmek, halka saygısızlıktır"

Cumhur İttifakı meclis üyelerinin meclisi terk etmesine tepkisini yineleyen Başkan Balcıoğlu, "Meclisi terk etmek, halka saygısızlıktır. Sizleri buraya vatandaş seçti, kişisel hesaplarınızı yürütmeniz için değil, çözüm üretmeniz için gönderdi. Tartışacağız, konuşacağız, çözüm arayacağız. Ama istemediğiniz bir sonuç çıkınca meclisi terk ediyorsunuz. Halka rağmen siyaset olmaz" dedi.

Başkan Balcıoğlu, ayrıca muhalefetin İBB'nin yaptığı altyapı yatırımlarına hiçbir zaman itiraz etmediğini, ancak Gençlik Merkezi gibi halkın doğrudan faydalanacağı projelerde siyasi kaygılarla karşı çıkıldığını belirtti. Bora Balcıoğlu, "Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırımları yapıyor, sesiniz çıkmıyor. Ama üstüne görünür bir şey yapılınca, Ekrem Başkan'ın ismi yazılınca rahatsız oluyorsunuz. Rahatsızlığınız hizmete mi, yoksa Ekrem Başkan'ın isminin görünmesine mi?" dedi.

Başkan Balcıoğlu, mecliste yaşanan bu sürecin halk tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu kararı halkın vicdanına bırakıyorum. Gençlerimize hizmet etmek isteyenlerle, siyasi hesaplar yapanları halkımız değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.