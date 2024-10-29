Silivri Belediye Başkanı Bayram Coşkusunu Esnafla Paylaştı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu esnafla paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Silivri çarşısındaki esnafı ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnaf ziyaretinde bulundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Cumhuriyet'i ilelebet koruyup yücelteceklerini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, ilk günkü inanç ve azimle Türkiye için, İstanbul için, Silivri için çalışmaya devam edeceği ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve kalkındırmak için her bireyin görev ve sorumlulukları olduğunu hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirasın bilinciyle ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Ülkemizin kalkınması ve Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için her vatandaşın üstüne düşen görev ve sorumluluklar var. Biz belediye olarak görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için durmadan çalışıyoruz. Esnafımızın da her zaman yanındayız ve bu özel günü birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.