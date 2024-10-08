Silivri Belediye Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Vurgusu

Silivri Belediye Başkanı\'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Vurgusu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclisi toplantısında katledilen kadınları anarak, kadına yönelik şiddeti kınayarak, kadınların sokaklarda özgürce yürüyebileceği günler için mücadele edeceğini belirtti.

08.10.2024 09:16  Güncelleme: 09:18
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclisi toplantısında vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i anarak, "Kadınların sokaklarda özgürce, korkuyla arkasına bakmadan yürüyeceği günler gelene kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Silivri Belediyesi ekim ayı Meclis toplantısı birinci birleşimi birinci oturumu, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Balcıoğlu, 4 Ekim cuma günü katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i andı. Kadına yönelik şiddetin büyük bir sorun olduğunu ifade eden Balcıoğlu, toplumun temel değerlerini sarstığını söyledi. Başkan Balcıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözlerini hatırlattı.

Kadınların toplumun aydınlık yüzü olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Şiddetin her türlüsüne karşı durmak, sizlerin güvenliğini sağlamak ve haklarınızı korumak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miraslardan biridir. Kadınların sokaklarda özgürce, korkuyla arkasına bakmadan yürüyeceği günler gelene kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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