Silivri Belediye Başkanı'ndan Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı'ndan Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen sıcak çorba ikramına katılarak, gençlerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını destekleyecek projeler üzerinde durdu.

10.12.2024 14:43
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen çorba ikramına katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, özellikle gençlerimizin hem eğitim hem de sosyal ihtiyaçlarını destekleyen projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, güne Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde lise öğrencilerine sıcak çorba dağıtarak başladı. Projenin ilk gününden itibaren bu etkinliklere katılan Başkan Balcıoğlu, öğrencilerle bire bir iletişim kurmanın önemine dikkat çekti.

"Gençlerimizin hem eğitim hem de sosyal ihtiyaçlarını destekleyen projelerimizi sürdüreceğiz"

Öğrencilerden gelen olumlu geri bildirimlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Her sabah gençlerimize sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Bu dağıtımlara bizzat katılmaya özen gösteriyorum. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, özellikle gençlerimizin hem eğitim hem de sosyal ihtiyaçlarını destekleyen projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı'ndan Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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