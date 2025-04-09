Silivri Belediye Başkanı'ndan Yolsuzluk İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı'ndan Yolsuzluk İddialarına Yanıt

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı'nın Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı 560 milyar lira yolsuzluk iddialarına cevap vererek, bu iddiaların gerçek dışı ve komik olduğunu ifade etti.

09.04.2025 11:55  Güncelleme: 13:01
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı'nın Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerine yanıt veren Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "560 milyar lira yolsuzluk yapıldığıyla ilgili söylemleri ben doğru bulmuyorum. Gerçekten komik çünkü bu iddiayı ortaya atanlar bu yolsuzluğu ispatlayamazlar. Ne 560 milyarlık bir bütçe var ortada ne de böyle bir yolsuzluk. Bu tür iddialar halkın aklıyla alay etmek gibi bir şeydir" dedi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının birinci oturumunda AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelttiği yolsuzluk iddialarına yanıt verdi.

İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalara yönelik konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Yazıcı, "Bu kadar iddia, şikayet ve mağdur varken savcı ne yapmalıydı? Görmezden mi gelmeliydi" ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, iki dönemdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyeliği yaptığını hatırlatarak, "Bu dönem siz de Büyükşehir meclis üyesisiniz. Yani 560 milyar lira yolsuzluk yapıldığıyla ilgili söylemleri ben doğru bulmuyorum. Gerçekten komik çünkü bu iddiayı ortaya atanlar bu yolsuzluğu ispatlayamazlar" yanıtını verdi.

Yolsuzluk iddialarının halkı yanıltmaya yönelik olduğunu belirten Balcıoğlu, "Gerçek şudur: Özellikle büyükşehir belediyesi son 6 yılda toplam 497 milyar bütçe ile bu şehrin su, ulaşım, metro, altyapı, sosyal destek, çevre ve kültür hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sunmuştur. Ayrıca yaklaşık 95 bin çalışanına da düzenli olarak maaş ödemiştir. Yani ne 560 milyarlık bir bütçe var ortada ne de böyle bir yolsuzluk. Bu tür iddialar halkın aklıyla alay etmek gibi bir şeydir" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Bora Balcıoğlu, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı'ndan Yolsuzluk İddialarına Yanıt - Son Dakika

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