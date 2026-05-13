Silivri SAK ekibi Edirne'de sel tatbikatına katıldı

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, AFAD koordinasyonunda Edirne'de gerçekleştirilen '2026 Yılı Bölge Düzeyi Sel-Taşkın Müdahale Tatbikatı'na katıldı.

SAK ekibi, 2026 Yılı Bölge Düzeyi Sel-Taşkın Müdahale Tatbikatı'nda yer aldı. Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, AFAD Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in katılımlarıyla düzenlenen tatbikatta; olası sel ve taşkınlara karşı müdahale kapasitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve saha ekiplerinin operasyonel hazırlıklarının test edilmesi amaçlandı. Tatbikat kapsamında SAK ekibine verilen görevler, planlanan senaryo doğrultusunda başarıyla gerçekleştirilerek süreç tamamlandı.