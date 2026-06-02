Silivri Belediyesi, 2026 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
Silivri Belediyesi, 2026 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

02.06.2026 10:20  Güncelleme: 11:05
Silivri Belediyesi, 2026 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısı I. Oturumu'nda 6 gündem maddesi görüşüldü. İmar ve hukuk komisyonlarına havale edilen maddelerin yanı sıra, iki şirketin temsile yetkili kılınması ve çöp kamyonu hibesi oy birliğiyle kabul edildi.

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, 2026 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısı I. Oturumu gerçekleşti. Toplantıya, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlık etti.

Silivri Belediyesi, 2026 yılı Haziran ayı Belediye Meclis Toplantısı yapıldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda toplam 6 gündem maddesi görüşüldü. Birinci madde olan Silivri İlçesi Alibey Mahallesi 5737 Ada 41 ve 42 Parsellerin Bir Kısmına ve Batısındaki Bir Kısım Tescil Harici Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi İmar Komisyonu'na havale edildi. İkinci madde olan, Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 20.09.2022 onay tarihli Silivri Merkez Boğluca Deresi Taşkın Alanı ve Yakın Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait plan notu değişikliğinin görüşülmesi, İmar Komisyonu'na havale edildi.

Üçüncü madde olan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Yardım Usul ve Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi konusu ise Hukuk Komisyonu'na havale edildi. Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi maddesi oy birliğiyle kabul edilirken, Belediyemiz Silivri İnşaat Yatırım San. Tic. A.Ş.'nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Altıncı madde olan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı tarafından 2026 model Otokar marka, 77778321 motor numaralı, NLRTNHK060A008157 şase numaralı çöp kamyonunun belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi konusu da oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA

