Silivri Arama Kurtarma Ekiplerinden Üniversite Öğrencilerine Eğitim

(İSTANBUL) - Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rumeli Üniversitesi öğrencilerine "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimleri verdi.

Silivri Belediyesi SAK ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Afetlere karşı bilinçli bir toplum için yürütülen projeler kapsamında Rumeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik Destek AFAD Gönüllüsü eğitimleri gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Silivri Belediyesi olarak, afetlere hazırlıklı bir toplum için hemşehrilerimizi bilinçlendiriyor, dayanışmayı büyütüyor ve her yaştan gönüllümüzü eğitmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.