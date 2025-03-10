Silivri Belediyesi'nden Ramazan İftarı ve Dayanışma Vurgusu

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla Büyükçavuşlu Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. İftara katılan Belediye Başkanı Balcıoğlu, "Bizi biz yapan en büyük değerler, birlikte olabilmek, zor günlerde omuz omuza verebilmektir" dedi.

Silivri Belediyesi, Büyükçavuşlu Mahallesi'nde ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenledi. Programa, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Balcıoğlu, sofraların paylaşılmasıyla gönüllerin de birbirine açıldığını vurgulayarak, "Çünkü bizi biz yapan en büyük değerler, birlikte olabilmek, zor günlerde omuz omuza verebilmek ve hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmamaktır" diye konuştu.

Balcıoğlu, yardımlaşmanın en büyük erdemlerden biri olduğunu belirterek, "Komşusu açken tok yatmayan, elindekini ihtiyacı olanla paylaşan, sofralarına bereketi muhabbetle getiren bir milletiz. Bugün, bu bereketli sofrada bir araya gelmemiz, gönüllerimizin de bir olduğunun en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı. Balcıoğlu, paylaşmanın kendilerini güçlü kıldığını vurgulayarak, sofraların sadece yemek yenen yerler değil, gönüllerin birleştiği, dayanışmanın büyüdüğü ve dostlukların güçlendiği mekanlar olduğunu belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Başkan Balcıoğlu, "Ben hep söylüyorum, biz erkekler sık sık 'Kadınlar arkamızdan gelecek' diyoruz. Ama ben buna kesinlikle katılmıyorum! Kadın arkamızda değil, yanımızda olacak. Hatta tam tersi, kadınlar iki adım, üç adım önümüzde yürüyecek" dedi.