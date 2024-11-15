Silivri Belediyesi\'nden Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Sağlık Merkezi, 14 Kasım Diyabet Günü kapsamında ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü hizmeti verdi.

Silivri Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Sağlık Merkezi, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla ilçenin dört farklı noktasında vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yaptı. Silivri Sahili Zabıta noktası yanı, eski kaymakamlık binası arkası, Zabıta Müdürlüğü yanı ve Vega Alışveriş Merkezi önü olmak üzere 4 farklı noktada kurulan stantlarda, 2 saatlik sürede toplam 150 vatandaşın kan şekeri ölçümü yapıldı.

Sağlık ekipleri, kan şekeri ölçümü sırasında vatandaşlara diyabetin belirtileri, risk faktörleri ve sağlıklı yaşam önerileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.