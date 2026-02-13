Silivri Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Gıda Denetimi

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştiriyor.
Zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesi toplam 7 market denetimi yapıldı. 3 markete son tüketim tarihi geçmiş ürünleri nedeniyle tutanak tutularak yasal işlem yapıldı. Toplamda 162 adet son tüketim tarihi geçmiş ürün ve yaklaşık 8 kilogram çürümüş meyve imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
