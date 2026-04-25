Silivri Belediyesi ve Kent Konseyi İş Birliğiyle "Çocuk Meclisi"

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle, çocukların fikirlerini özgürce ifade edebilmesi amacıyla "Çocuk Meclisi" gerçekleştirildi.

Çocuk Meclisi, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ve Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel'in katılımıyla yapıldı. Çocuk Meclisi'nin öneminden söz eden Balcıoğlu, "Bir şehri birlikte düşünmenin, birlikte konuşmanın ve birlikte karar almanın değerini hep beraber hissediyoruz. Birazdan içinizde söz alacak 'Eğer ben belediye başkanı, meclis üyesi ya da bakan olsaydım, kısacası eğer ben yetki sahibi olsaydım Silivri için şunları yapardım' diyerek hayallerini anlatacak. Onları can kulağıyla dinleyeceğim. Çünkü biz yetişkinler bazen gündelik işlerin detaylarında boğulurken, dünyanın en saf ve en berrak bakış açısını, yani sizin bakış açınızı kaçırabiliyoruz. Şunu sakın unutmayın, burada bulunmanız sadece bir 'ziyaret' değil. Bu bir dahiliyet sürecidir" diye konuştu.

Çocukların, Silivri'nin karar alma mekanizmalarına dahil olmasının öneminden bahseden Balcıoğlu, demokrasinin sadece istemek değil, aynı zamanda katkı sunmak olduğunu söyledi. Çocukların küçük yaşlarda farklı fikirlere saygılı olmayı öğrenmesi gerektiğini dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Çünkü hayat boyunca hepimiz farklı insanlarla karşılaşacağız. Farklı düşünen, farklı yaşayan, farklı hayaller kuran insanlarla bir arada olacağız. İşte gerçek demokrasi de tam burada başlar. 'Benim fikrim var' derken, 'senin fikrin de kıymetli' diyebilmekte başlar. Birbirimizi anlamaya çalışmakta, birbirimizi dışlamadan yan yana durabilmekte başlar. Demokrasiye katkı sunmak için büyümeyi beklemek gerekmez. Tam tersine, demokrasi kültürü küçük yaşlarda öğrenilir, küçük yaşlarda gelişir" ifadelerini kullandı.

"Silivri, sizlerin içindeki o büyük enerjidir"

Demokrasinin bazı sorumlulukları da birlikte getirdiğini açıklayan Başkan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Temiz bir Silivri istemek hakkınız, ama sokağa çöp atmamak sorumluluğunuzdur. Güvenli oyun alanları istemek hakkınız, ama o alanları korumak sorumluluğunuzdur. Gelecekte bu şehri yönetmek hakkınız, ama bugünden kendinizi en iyi şekilde eğitmek, okumak ve dünyayı anlamaya çalışmak sorumluluğunuzdur. Kendimizin farkında olmak kadar çevremizin farkında olmak da önemlidir. Bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmek hem kendimiz hem ülkemiz hem de yaşadığımız kent için çok değerlidir. Bugün burada konuşacak olan arkadaşlarımızın vizyonları, bizim projelerimize ışık tutacak. Sizlerin hayal ettiği Silivri; daha yeşil, daha teknolojik, sanata ve spora daha yakın bir kenttir, buna eminim."

"Silivri, sizlerin içindeki o büyük enerjidir"

Çocukların "Yetki bende olsaydım yapardım" dediği her bir maddenin "Belediye olarak nasıl hayata geçirebiliriz?" düşüncesiyle not alınacağına dikkat çeken Balcıoğlu, "Sizlerden tek bir ricam var. Hayal kurmaktan ve bu kenti sevmekten asla vazgeçmeyin. Silivri sadece denizden, topraktan ve binalardan ibaret değildir; Silivri, sizlerin içindeki o büyük enerjidir" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ise Çocuk Meclisi'nin öneminden söz etti. Çocuklarla olmaktan mutluluk duyduğunu ve heyecanlandığını aktaran Erel, Çocuk Meclisi'nde yetişmiş ve emek veren Hilal Demirdağ'a teşekkürlerini iletti. Çocuklarla gerçekleşen toplantılarda beklemediği kadar iyi fikirler ortaya çıktığını ifade eden Erel, Çocuk Meclisi'ndeki çocukların, velilerin ve öğretmenlerin emeğine dikkat çekti.

Temsili bakanlar belirlendi

Çocuk Meclisi'nde temsili Belediye Başkanı Doruk Berat Harmancı, Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duru Ebicinoğlu, Adalet Bakanı Asya Nil Pamuk, İçişleri Bakanı Demiray Cesur Erinci, Sağlık Bakanı Elif Özkurt, Dışişleri Bakanı Yiğit Gürsel Orhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Alvina Tanem Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Tuna Onat Gaval, Milli Eğitim Bakanı Ada Beren Ağal, Kültür ve Turizm Bakanı Kerem Mirza Sakallı, Muhtar ise Mina Eylül Orhan oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duru Ebicinoğlu, oyun alanlarının arttığı bir çevre istediklerini belirtti. Çocukların kendilerini rahat ifade edebilmesi için uygun iletişim araçlarına ihtiyaç olduğunu kaydeden Ebicinoğlu, çocukların geleceğin aktif bireyleri olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Alvina Tanem Çelik ise tarım arazilerinin ekilip biçilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Balcıoğlu'nun bu konuda hassasiyet gösterdiğini ifade eden Çelik, tarım arazilerinin imara açılmamasını istediğini söyledi.