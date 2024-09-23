Silivri'de 155 Çiftçiye Kanola Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
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Silivri'de 155 Çiftçiye Kanola Tohumu Dağıtıldı

Silivri\'de 155 Çiftçiye Kanola Tohumu Dağıtıldı

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan 'Ekilsin Kanola İstanbul Şen Ola' projesi kapsamında, Silivri'de 155 çiftçiye 570 torba kanola tohumu dağıtıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin ekonomik kazanç elde etmesini sağlamak amacıyla projeye sürekli destek vereceklerini belirtti.

23.09.2024 17:20  Güncelleme: 17:22
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(İSTANBUL)- İstanbul İl Tarım Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ekilsin Kanola İstanbul Şen Ola" projesi kapsamında Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kanola tohumu dağıtımı yapıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, proje kapsamında 155 çiftçiye 570 torba kanola tohumu dağıtılacağını açıkladı.

Silivri Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kanola Tohumu Dağıtımı programı düzenlendi. Gazitepe Mahallesi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, ilçe Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul da katıldı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tarımsal üretimi desteklemek, çiftçileri daha güçlü kılmak ve ilçenin tarımda öne çıkması için tarımla ilgili projelere her zaman destek vereceklerini dile getirdi.

"155 Çiftçiye 570 torba kanola tohumu dağıtılacak"

Başkan Balcıoğlu, proje kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyonda, 155 çiftçiye 570 torba kanola tohumu dağıtılacağını açıkladı. Tohumların ilçede 11 bin dönümlük alana ekileceğini belirten Başkan Balcıoğlu, proje ile çiftçilerin hem ekonomik kazanç elde edeceğini hem de üretim verimliliğini artıracağını kaydetti. Kurumlararası iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, "İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte çiftçilerimize değer katacak, üretimi artıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz, iş birliği yaparsak, çiftçilerimize en iyi desteği verebilir, ilçemizi tarımda lider bir merkez haline getirebiliriz" diye konuştu.

Tarım arazilerinin korunmasına ilişkin çalışmaların süreceğini aktaran Balcıoğlu, "Ranta, betona ve plansız yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Topraklarımızı en verimli şekilde kullanacak, tarımın gücüyle ilçemizi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri'nin 431 bin dönüm ekilebilir ve dikilebilir araziye ve verimli topraklara sahip olduğunu söyledi. Kaçak yapılara ve arazilerin verimsiz kullanımına karşı mücadele edeceklerini ifade eden Toğan, ilçede daha fazla tarımsal etkinliğin düzenlenmesi için çalışacaklarını aktardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de 155 Çiftçiye Kanola Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika

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