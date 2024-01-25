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Silivri'de Adliye Önünde Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Silivri'de Adliye Önünde Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Silivri Adliyesi önünde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin, duruşmaya katıldığı davanın taraflarından birine yönelik olası bir saldırıyı engellemek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Olayda kullanılan silah ise adliye yakınlarındaki bir mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Silivri\'de Adliye Önünde Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı
25.01.2024 - 21:11,
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Silivri'de, adliye önünde havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Silivri Adliyesi önünde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Zanlının kimliğini tespit eden ekipler, kısa süre sonra N.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, taraflarından biri olduğu davanın duruşmasına girdiği, adliye çıkışında, davanın taraflarından başka bir gruptan kendisine yönelebilecek saldırı ihtimalini bertaraf etmek için bu eylemi gerçekleştirdiği ve olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayda kullanılan silah, adliye yakınlarındaki bir mezarlıkta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S. tutuklandı.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tutuklama, Güvenlik, Adliye, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de Adliye Önünde Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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