Silivri'de çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuğun bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Yenimahalle'deki bir sokakta 17 Nisan'da öğrenciler arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki E.Y.E'nin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan yaşları 18'den küçük 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Burada savcılığa çıkarılan 4 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Ö.O.Y. (17) ve U.A'nın (17) tutuklanmasına, E.K.K. (16) ve S.M'nin (17) serbest bırakılmasına karar verdi.
Hakimlik, serbest bırakılan şüpheli S.M. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Olayın geçmişi
Silivri'de 17 Nisan'da bıçakla yaralama olayı yaşandığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese gittiklerinde 14 yaşındaki E.Y.E'nin hastaneye kaldırıldığı bilgisini almıştı.
Ekipler yaptıkları araştırmada bıçakla yaralama olayına karıştıkları tespit edilen E.K.K, Ö.O.Y, U.A. ve S.M'yi yakalamıştı.
Şüphelilerden U.A'nın emniyetteki ifadesinde, E.Y.E'nin kız arkadaşına sataşması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilmişti.
Son Dakika › Güncel › Silivri'de Bıçaklı Kavga: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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