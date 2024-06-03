Silivri\'de bir boya fabrikasında yangın çıktı

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İSTANBUL'un Silivri ilçesinde kurulu bulunan bir boya fabrikasını depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıyla alevler diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Silivri'nin Beytiler Mahallesi'nde özel bir şirkete ait boya fabrikanın depo bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Silivri ve İstanbul itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarda yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, fabrikanın depo bölümü kullanılamaz hale geldi.