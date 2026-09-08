Silivri'de çiftçilere sera örtüsü, fide ve tohum dağıtıldı - Son Dakika
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Silivri'de çiftçilere sera örtüsü, fide ve tohum dağıtıldı

Silivri\'de çiftçilere sera örtüsü, fide ve tohum dağıtıldı
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Silivri'deki çiftçilere sera örtüsü, kışlık sebze fidesi, yem bitkisi ve kanola tohumu desteği sağladı. Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, tarımın stratejik önemine vurgu yaparak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal destekleme projeleri kapsamında Silivri'deki çiftçilere sera örtüsü, kışlık sebze fidesi, yem bitkisi ve kanola tohumu dağıttı.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Değirmenköy Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üretmeyen bir ülkenin güçlü olamayacağını belirterek tarımın üretimin en önemli alanlarından biri olduğunu söyledi.

Tarımsal üretimin stratejik önemine dikkati çeken Kaya, "Tarımın olmadığı bir yerde başka bir endüstriden, sanayiden bahsetmemiz mümkün değil." dedi.

İklim değişikliği, kuraklık, girdi maliyetleri ve azalan su kaynaklarının çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Kaya, tarım sektörünün öncelikli olarak desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Çiftçiliğin zorlu şartlar altında sürdürüldüğünü aktaran Kaya, "Artık çiftçilik yapmak son derece zor bir alan gibi duruyor. Çiftçilik yapan tüm kardeşlerimizi pamuklara sarıp saklayasımız geliyor, onları desteklememiz, teşvik etmemiz gerekiyor. İşte bugün de bu amaçla buradayız. Çiftçimiz bu desteği fazlasıyla hak ediyor. Üreten, sofralarımıza bu ürünleri yetiştiren ve getiren tüm çiftçilerimizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul genelindeki tarımsal üretimin her alanda desteklendiğini belirten Kaya, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yerel projelere ciddi katkı sunduğunu ifade ederek, "Bu son sene yapılan destek özelinde, 80 milyon liralık desteğin yaklaşık 51 milyon lirasını Sayın Valimiz, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekleriyle karşıladı." diye konuştu.

Kaya, yeni üretim sezonunun üreticiler için bereketli ve kazançlı geçmesini temenni etti.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da İstanbul'un yalnızca büyük bir tüketim merkezi değil, aynı zamanda önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

İstanbul'da 743 bin dekar işlenen tarım alanı bulunduğunu ifade eden Parıldar, 2025 yılında 293 bin 97 ton tarla bitkisi, 68 bin 437 ton sebze, 6 bin 693 ton meyve ve 31 milyonun üzerinde süs bitkisi üretildiğini söyledi.

Tarımsal üretimi teşvik etmek ve girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla temin edilen malzemeler, törenle hak sahibi çiftçilere teslim edildi.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, Silivri Kaymakamı Murat Eren, Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, DSİ 14. Bölge Müdürü Dr. Celaleddin Ensar Şengül ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kooperatif yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.

Program, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Mustafa Kaya, Çiftçilik, İstanbul, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de çiftçilere sera örtüsü, fide ve tohum dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de çiftçilere sera örtüsü, fide ve tohum dağıtıldı - Son Dakika
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