İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte gün içinde etkili olan yağış, bazı ilçelerde sağanağa döndü.

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih ile Küçükçekmece'de yağış hafif ve aralıklı şekilde görülürken, Sultangazi'de zaman zaman şiddetini artırdı.

Silivri'de ise sağanakla birlikte kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye ve Maltepe'de gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Şiddetli yağış ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı İstanbul ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçaklar başka limanlara yönlendirildi.