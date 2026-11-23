Silivri'de dolu etkili oldu, İstanbul'da bazı uçuşlar başka limanlara yönlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu, Silivri'de kısa süreli dolu yağdı. Şiddetli yağış ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçaklar başka limanlara yönlendirildi.
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte gün içinde etkili olan yağış, bazı ilçelerde sağanağa döndü.
Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih ile Küçükçekmece'de yağış hafif ve aralıklı şekilde görülürken, Sultangazi'de zaman zaman şiddetini artırdı.
Silivri'de ise sağanakla birlikte kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye ve Maltepe'de gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.
Şiddetli yağış ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı İstanbul ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçaklar başka limanlara yönlendirildi.
Kaynak: AA
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