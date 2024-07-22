Silivri\'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

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SİLİVRİ'de 10 dakika arayla iki bölgede otluk alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

ilk yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle, Varnalı Caddesi'nde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına inşaat işçileri de destek verdi. İkinci yangın ise Şebboy Sokak'ta çıktı. Her iki noktada da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.