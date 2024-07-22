Silivri'de Otluk Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Silivri'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

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Silivri'de Yeni Mahalle, Varnalı Caddesi ve Şebboy Sokak'ta otluk alanda çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İnşaat işçileri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

22.07.2024 18:54
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SİLİVRİ'de 10 dakika arayla iki bölgede otluk alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

ilk yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle, Varnalı Caddesi'nde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına inşaat işçileri de destek verdi. İkinci yangın ise Şebboy Sokak'ta çıktı. Her iki noktada da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Silivri\'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

Yeni Mahalle, İtfaiye, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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