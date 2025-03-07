Silivri'de Tarihi Çeşmeler Restore Edilerek Açıldı - Son Dakika
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Silivri'de Tarihi Çeşmeler Restore Edilerek Açıldı

Silivri Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliğiyle restore edilen Selimpaşa'daki tarihi çeşmeler törenle açıldı. Başkan Balcıoğlu, geçmişin izlerini geleceğe taşımak için çalıştıklarını vurguladı.

07.03.2025 17:08  Güncelleme: 18:01
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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliğiyle "Ecdattan Yadigar, Geleceğe Emanet" projesi kapsamında restore edilen Selimpaşa'daki tarihi çeşmeler, törenle açıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "İlçemizin tarihi yapılarıyla ilgili çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki tarihine sahip çıkmayan, geleceğini sağlam inşa edemez" dedi.

Silivri Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliği ile restore edilen Selimpaşa'daki iki havuzlu çeşme ve bir anıt çeşmenin açılışı yapıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Balcıoğlu ve Kaymakam Toğan tarihi çeşmede ellerini yıkadı.

Açılışta konuşan Kaymakam Toğan, Selimpaşa'nın Silivri'de çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Buraya geldiğimiz zaman kendimizi bir Ege kasabasında, farklı bir coğrafyada hissediyoruz. Bu havayı alıyoruz. Otantik yapıları, insanları, coğrafyası, denizi, havası ve toprağıyla. Yıllar boyunca yıpranmış ve bir kenara itilmiş bu yapıların, aslına uygun olarak restore ediliyor olması bizleri de sizlerle birlikte ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Toğan, Valilik ve Belediye arasında yapılan "Ecdattan Yadigar, Geleceğe Emanet" projesinin hem Silivri hem de Selimpaşa'da bu ve benzeri eserlerin restorasyonunun devam edeceğini belirtti.

Başkan Balcıoğlu ise tarihi mirasları koruyarak geleceğe taşımaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Selimpaşa'da bulunan çeşmelerin yalnızca su ihtiyacını karşılayan yapılar değil, aynı zamanda yıllarca mahalle kültürünün bir parçası olduğunu belirten Balcıoğlu, "Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan bu çeşmeler, geçmişin izlerini bugüne taşıyan nadide yapılardır. Uzun yıllar ihmal edilen bu eserleri, aslına uygun şekilde restore ederek Silivri'mize yeniden kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Balcıoğlu, projeyi İstanbul Valiliği'nin "Ecdattan Yadigar, Geleceğe Emanet" projesi kapsamında İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın sağladığı ödenek desteğiyle hayata geçirdiklerini paylaştı. Daha önce Alibey Mahallesi'ndeki Adem Hoca Çeşmesi'ni de bu proje kapsamında restore ettiklerini kaydeden Balcıoğlu, şimdi de Selimpaşa'da üç tarihi çeşmeyi aslına uygun şekilde yeniden inşa ettiklerini vurguladı.

Göreve geldiğinde söylediği "Silivri'nin muhafızı olacağım, bu toprakların tarihine, kültürüne ve mirasına sahip çıkacağım" sözlerini hatırlatan Balcıoğlu, "Silivri Mirası Canlandırma Projesi kapsamında ilçemizin tarihi yapılarıyla ilgili çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki tarihine sahip çıkmayan, geleceğini sağlam inşa edemez" dedi.

Balcıoğlu, kültürel mirası koruma noktasında kurumlar arası iş birliğine çok önem verdiklerini de sözlerine ekleyerek, "Silivri için elini taşın altına koyan her kurumla iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Bakanlıklarımız, merkezi hükümet, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız ile ortak çalışmalar yürütmeye, Silivri'nin her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, serece destek veren İstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Tarihi Çeşmeler Restore Edilerek Açıldı - Son Dakika

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